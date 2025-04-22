李珊珊激罕現身大型藝術展 感激鄭秀文鼓勵及陪伴

久未公開露面的李珊珊近日現身金鐘添馬公園參觀慶祝東江水供港60周年的《舞動的水滴》大型藝術展。是日心情大好的她，暢談過去人生的心路歷程，更以「不倒翁」自喻，展現積極人生態度。展覽現場，珊珊穿梭於巨型水滴藝術裝置間，難掩雀躍之情。她笑言：「哈哈！今日吸收了很多維他命D！」她坦言多年未參與公開活動：「去公園坐草地都好像是很久之前的事！」

熱愛收藏水滴型溫度計

李珊珊透露家中收藏水滴型溫度計，對水的靈動美感情有獨鍾。展覽的「不倒翁」精神與珊珊的人生軌跡不謀而合。佇立於象徵「永不言敗」的藝術裝置前，她感觸道：「怎樣跌都不怕，還要更用力彈起身！」這份韌性亦體現於她新創立的公司「三坐山」，寄寓再次起飛的人生。珊珊對展覽傳達的環保訊息有感而發地說：「水滴其實很美，要珍惜地球資源，這一切都不是必然！」她感慨道：「如果有地方的環境受污染，我們的水便會越來越少，生物亦會受影響，甚至有地方更是旱災。所以我們飲水要思源，個源字很重要，要好好保護，同時要去感恩！」提到過去的人生經歷，珊珊說：「剛才提到一個源字，對我人生也真的很重要。沒有這個源頭，也不會行到今天，當中要感謝很多人，包括前母公司的一些幕後前輩。」她希望有日能有一張名單，一次過去感謝他們。