李珊珊自爆年初險死　林保怡趕赴醫院支援：就係知你真係會死

現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》，而日前她在《珊珊大爆發》環節中邀請好友林保怡做直播訪問，自爆今年1月時曾經險死。當時林保怡第一時間到醫院支援，令她感激不已。

「日後湧泉相報」

二人並無透露險死原因，但李珊珊表示「我一月頭呢，瀨過一鑊係生關死劫嘅，我好感謝保怡，佢竟然敢嚟醫院啦，亦都喺每一方面都伸出援手，我呢個感恩係日後湧泉相報」。林保怡則指當時李珊珊似快死，「點知你係咪死㗎？」，李珊珊即認真地表示：「真係會死呀，你知唔知呀？」林保怡即回答：「我知，我就係知你真係會死吖嘛，我幾大都第一個衝過嚟啦」。