李琳琳紅雨外出姜大衛做司機接送 薛家燕自爆跟琳琳姐喜愛夜蒲

李琳琳昨日（４日）現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，天文台雖然發出紅雨警告，但琳琳姐非常專業風雨不改，依時現身接受訪問，細心的家燕姐初時十分擔心天雨，打算派司機接送李琳琳，但琳琳姐的愛妻號老公姜大衛(John哥)親自開車接送太太琳琳姐，令到三位節目主持家燕姐、范振鋒及思敏十分感動，大讚琳琳姐與John十分幸福甜蜜，而新城廣播總經理(節目規劃及頻道運作)朱子昭更特別在紅雨中探班為大家打氣。

李琳琳演出的《從今以後》奪柏林影展泰迪熊獎。

家燕姐在節目中恭喜琳琳姐有份演出的新片《從今以後》奪柏林影展泰迪熊獎，琳琳姐即讚該片導演楊曜愷：「導演花了好多心思，好多部門都好到位，實至名歸！」

家燕姐與范振鋒、思敏三位主持跟琳琳姐在節目再談到《從》片探討女同志伴侶權益問題，琳琳姐亦有感而發：「呢部戲想帶出訊息，要及時行樂，人生無常。」對於香港同性戀仍未合法化，琳琳姐指同性戀者為對方付出好多愛，但暫時在法律上仍沒保障。