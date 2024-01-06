李璧琦拍新歌《向明日乾杯》MV受傷 背部被海中尖石鎅破

繼《記憶的碎片》及《鏡中的你好嗎?》後，歌手李璧琦(Becky) 終於2024年為歌曲系列「鏡像三部曲」首發最終篇作品 《向明日乾杯》，並將於1月8日正式推出。MV中，Becky背部的流血傷痕，並不是特效化妝、也沒有安排設計，是拍攝時躺在海中被尖石鎅破的意外。為了不影響拍攝進度，Becky更不理傷勢，浸在咸水中繼續拍攝，說這皮外傷比起許多心靈受創的人的痛是微不足道，他們能夠勇敢走下去，才是真正的堅強。

原來為了完成這首作品，過程可以說是峰迴路轉：「原本歌曲在第二部曲發佈後已經完成初步錄製，但當時總覺得需要加入一種不用言喻也能帶出治癒力量的聲音才會完整。可惜實踐過程中遇上重重難關，不單因為樂器上沒有需要的音調、還有重新製作樂器及錄音的問題。 正要放棄之際, 奇蹟就出現！幸好朋友在外國音樂節中，遇上一個南非廠商在2023年4月成功推出全球首個電子手碟, 並雀躍能夠跨地域合作！花了八個多月, 最終成功將適合的旋律注入歌曲內！而MV中，我亦有親自彈奏手碟的部分！」