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娛樂
2024-08-20 21:30:00

李璧琦新歌大談自己感情事 戰鬥格拍MV唔吝嗇身材

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李璧琦新歌《鬥醒 Be awakened》大談自己感情事。

李璧琦新歌《鬥醒 Be awakened》大談自己感情事。

李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。有別於過往作品, 新歌並不是描寫有關生活或人生中的掙扎, 反而是將自己過往的感情生活投射出來。

雖說璧琦是一個性格溫文的女生, 但原來感情上她也碰過不少釘：「當兩個人相遇，各自都有自己的才能同智慧，都會以為可以解決所有問題。但正正就係因為每個人自己覺得好強大，所以好多時嘅爭拗，都係基於一個好勝心嘅心態。好多時情侶嗌交，往往都會話點解對方唔了解自己，或者點解你做呢樣嘢做得唔好，甚至會話對方無知！其實好多呢啲情形，都係為咗要贏對方，所以形成一個角力嘅狀態。」

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李璧琦於歌曲《鬥醒 Be awakened》MV大騷美好身段。

李璧琦於歌曲《鬥醒 Be awakened》MV大騷美好身段，打扮型格。

李璧琦認為與其在口舌上贏對方，為何不盡快去清醒自己，將事情解決呢？她說︰「當有合適的對手，我哋可以拼珍惜，拼脆弱，拼實力，拼愛情，拼認輸。我哋可以搵一個可以互相扶持、挑釁、激發、建立嘅競爭對手，喺連場感情中以清醒取勝，或者愈鬥愈清醒，直至睇清我哋所需要嘅愛情！」

當璧琦被問到是否曾經真的有這樣慘痛經歷，她說：「我曾經有一段感情，對方的確係才華橫溢，但佢同時亦渴望我能夠被征服。所以相處就越嚟越似權力鬥爭互相消耗，最終因謊話背叛被揭發而分手。因為越深愛反而越破碎同刺骨，去到最後直程懷疑自己嘅價值同埋炆憎點解會咁盲目

李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。 李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。

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