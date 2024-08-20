李璧琦新歌大談自己感情事 戰鬥格拍MV唔吝嗇身材

李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。有別於過往作品, 新歌並不是描寫有關生活或人生中的掙扎, 反而是將自己過往的感情生活投射出來。

雖說璧琦是一個性格溫文的女生, 但原來感情上她也碰過不少釘：「當兩個人相遇，各自都有自己的才能同智慧，都會以為可以解決所有問題。但正正就係因為每個人自己覺得好強大，所以好多時嘅爭拗，都係基於一個好勝心嘅心態。好多時情侶嗌交，往往都會話點解對方唔了解自己，或者點解你做呢樣嘢做得唔好，甚至會話對方無知！其實好多呢啲情形，都係為咗要贏對方，所以形成一個角力嘅狀態。」