李璧琦新歌大談自己感情事 戰鬥格拍MV唔吝嗇身材

李璧琦推出本年度第二首派台歌曲《鬥醒 Be awakened》。有別於過往作品, 新歌並不是描寫有關生活或人生中的掙扎, 反而是將自己過往的感情生活投射出來。
雖說璧琦是一個性格溫文的女生, 但原來感情上她也碰過不少釘：「當兩個人相遇，各自都有自己的才能同智慧，都會以為可以解決所有問題。但正正就係因為每個人自己覺得好強大，所以好多時嘅爭拗，都係基於一個好勝心嘅心態。好多時情侶嗌交，往往都會話點解對方唔了解自己，或者點解你做呢樣嘢做得唔好，甚至會話對方無知！其實好多呢啲情形，都係為咗要贏對方，所以形成一個角力嘅狀態。」
李璧琦認為與其在口舌上贏對方，為何不盡快去清醒自己，將事情解決呢？她說︰「當有合適的對手，我哋可以拼珍惜，拼脆弱，拼實力，拼愛情，拼認輸。我哋可以搵一個可以互相扶持、挑釁、激發、建立嘅競爭對手，喺連場感情中以清醒取勝，或者愈鬥愈清醒，直至睇清我哋所需要嘅愛情！」
當璧琦被問到是否曾經真的有這樣慘痛經歷，她說：「我曾經有一段感情，對方的確係才華橫溢，但佢同時亦渴望我能夠被征服。所以相處就越嚟越似權力鬥爭互相消耗，最終因謊話背叛被揭發而分手。因為越深愛反而越破碎同刺骨，去到最後直程懷疑自己嘅價值同埋炆憎點解會咁盲目! 」