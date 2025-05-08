李璧琦首次為新歌執筆填詞 錄音時難忍思念哽咽下完成

李璧琦(Becky )日前發布今年首支新歌《彩虹下的約定 Be There》，主題是思念及感恩。去年Becky失去了一位從小照顧她的摯愛親人，情緒上曾經陷入低谷無法自拔，所以希望通過音樂分享她找到出路的經驗，給過來人帶來一點安慰：「思念是永遠不會停止的，因為自己根本就不捨得遺忘, 無論是看到聽到去到有過美好回憶的地方，都會不期然想起那可愛的時光，渴望再次感受那份溫暖⋯ 雖然無奈，但與其被痛苦沮喪消耗吞噬, 不如用音樂訴說出來，化成一種動力，將這份祝福與更多人分享，希望大家都能夠得到一個抒發的出口，珍惜眼前人。」

為了能夠將說不出的感受表達出來，她找來填詞人朋友協助：「很感恩可以和 Frances (趙芬妮) 這一位很有心的詞人合作，把真實感覺形容出來化作文字，原來也是治愈的好方法。歌詞中有兩句是這樣的：『能讓我今天擁抱希望，活在世間就像天國』，所講的就是相信我們在彩虹下這個約定是永恆的，便能夠把握真實的盼望，和一份不能言喻的安心，人間也能感受到天國的滋味。」

被問到在製作這首歌時會否勾起很多回憶，璧琦坦然自己當時萬般感覺湧上心頭：「感謝監製及編曲, 摯友Philia的陪伴，真正的『Be there』跟我同笑同哭，因為唱到心深處的時候，實在是忍不住，錄不下去了，真正嚐到快樂的眼淚是甚麼味道。」