李璨琛老婆籌備兩年半宣布出書 收錄Lucy達99%未曝光照片

李璨琛（Sam）和太太梁志瑩先後誕下兩女，大女李元元（Lucy）向來活潑可愛，深受網民喜愛。轉眼間Lucy 已經5歲大，Lucy媽今日在社交平台宣布出書《露西的微笑》，封面是Lucy在花叢中爆喊的照片，相當搞笑。

Lucy媽表示 自從開立Lucy Ig 的帳號後，偶爾會朋友提議她出本書，碰巧那個時候真的有人找上門問她有沒有興趣出本書。她透露由籌備到現在正式出版其實已經有兩年半時間：「有拖延症的我和對自己太有要求的我，改完又改執完又執，面對著bookdesigner委實我是有點不好意思 ，幸好出版社老闆也明白我很有自己一套，於是委派了一個容許我搓圓撳扁的book designer 去執行這項特別任務。猶記得與出版商第一次碰面，老闆第一句就跟我說：『你唔好諗住出書會掙大錢喎......貪錢李老母吖嘛......』我想她大概是被我的負面新聞有所影響，但另一方面，我想我也是找對了人﹗」

Lucy媽表示這本書收錄了Lucy 99%從未曝光的珍貴相片！由封面、內容的鋪排設計、如何呈現均由她親自構思，所有插圖亦均由Lucy 親筆繪畫，她說︰「《露西的微笑》其實是我繼Lucy和Sucy之後的第三個BB。在這裡，我很大膽地說句，如果你們對這本書會有所期待，就儘管盡情一點吧！我相信我付出過的努力你們一定會感受到！」