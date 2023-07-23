李盛林回顧阿Mo一年治療進展 李啟言四肢現有感覺可輔助移動

本周五(28日)是MIRROR紅館演唱會事故的一周年，在舞台上嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，已經在留院治療近一年，李盛林牧師昨晚(22日)發出第52封代禱信，回顧過去一年走過的路，感謝急症室醫護、大學醫療團隊及醫療開支各方面，都讓阿Mo得到妥善的照顧和適時按需要調整的治療方案，積極給予合適儀器設施和提供治療的新方向。李父回顧阿Mo一年的治療進展，從視線只看到天花格，到頸部有限轉動，望到窗外景色；從四肢不能動彈到雙腳輔助移動；以及四肢沒感覺到開始恢復一點感覺，盡是感恩。接下來，盼8月初可順利通過測試摘除尿袋，9月會多添置一部治療上肢肌肉、關節和神經的復康儀器。

李盛林牧師 // 啟言(阿 Mo )第52封代禱信

（一）啟言（阿 Mo ）一年走過的路

（感恩）

*a) 「醫療」 *

經過漫長的一年，感謝急症醫院的急症科、骨科、頸椎神經科和腦外科的醫護在最危險的關頭救治和穩定阿Mo的身體機能。也感謝大學醫院羅教授和劉教授帶領的護理、物理治療和營養團隊，與及感染科、泌尿外科、醫療科學、中醫等和教授團隊的投入參與，讓阿Mo得到了妥善的照顧和適時按需要調整的治療方案，並超越了維持現狀，還積極給予治療的新方向。

*b)「醫療開支」 *

在過去和現在的醫療開支上，得到所承諾的幫助，以致能有合適的醫療團隊和有幫助成效的復康儀器配合治療。

c) 「治療的變化」

I. 從臥床，視線只看到冰冷感覺的天花板，到現在頸部可以左右有限度的轉動，能看到窗外上帝創造的天地；

II. 從四肢不能動彈躺平床上，到藉著外骨骼和踏步電激機械人雙腳得到正面的刺激，藉此可輔助移動；

III. 從四肢沒有感覺 到開始恢復一些感覺；

d) 「靠聖經支持的一年」

聖經是基督徒腳前的燈和路上的光，也是生命的糧。配合聖靈的工作和動力，使阿Mo 滿有鬥心和堅毅面對前面的每一步。

（禱告）

a) 「運動醫學的治療」

前前後後有近 10 項不同的復康運動醫學治療，請繼續為阿Mo 每天的體力和心力配合復康禱告。

b) 「新方案的準備」

i ) 大小便的分泌近幾星期已沒有不良的反應，盼8月頭的測試可以過關，順利摘除尿袋。

ii ) 8月照頸椎磁力共振以確定頸椎神經的最新狀況，再定出跟進方案。

iii ）計劃9月多一部為治療上肢肌肉、關節和神經的復康儀器，盼更能積極刺激產生美好果效。