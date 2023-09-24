熱門搜尋:
過渡性房屋 杭州亞運 張家朗 何詩蓓 iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-24 01:20:26

李盛林回顧61周治療感恩李啟言康復進展 使用新儀器半年肌肉明顯結實

分享：
李啟言經過61周叉疫，康復進展超越人體極限 。

李啟言經過61周叉疫，康復進展超越人體極限 。

在MIRROR紅館演唱會事故中嚴重受傷的李啟言(阿Mo)，早前因頻頻轉換護工姐影響照顧安排，其大李盛林牧師上周公周物色合適人選後，他在昨晚(23日)發出的第61封代禱信，信中已找到一位護工姐姐，並可以在月底開工，盼對方能盡快適應。阿Mo自3月開始採用全球只有418部的「Erigo踏步電激機械人」，感恩雙腳肌肉明顯結實和增加，一點萎縮都沒有出現。回顧過去61周的診冶，李父感恩種種的復康進展，超越人體極限與想像。

Ad Block
李啟言已接受治療61周

李啟言已接受61周的治療。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第61封代禱信

(一）啟言（Mo)

1) 續「護工常轉動不穩」：

(感恩/禱告)：謝謝大家禱告記念，已找到一位護工姐姐，並可以在月底開工。請為她的學習、投入、適應和與其他護工配搭禱告。

2) 「了解阿Mo治療的儀器 2 Erigo 踏步電激機械人」

(簡介)

a) Erigo 獨特地 結合了多種類型的傳統療法，能夠在安全有效的環境中最大限度地 穩定心血管、增強肌肉力量和刺激神經。

b) 其工作原理 是將無法移動的患者逐漸抬高到斜台上的垂直位置(最高至 90度站立)，同時在功能性電剌激(FES) 的額外支持下，通過機械人進行腿部循環活動。

(感恩)

a) 全球現時只有418 「踏步電激機械人」中，現所在醫院能擁有一部為傷患者治療。

b) Mo 在三月底開始使用這機械人到現在，*雙腳肌肉明顯結實和增加*，一點萎縮都沒有出現。

(禱告)

a) 因現時對傷患者幫助甚大，盼定期的維修檢查和保養都能使機械人運作達至最穩定的狀態。

b) 請為阿Mo使用機械人時，能在肌肉和神經的協調下， 刺激大腦的反應 繼續有明顯的進展禱告。

() Mo爸媽

「從阿Mo的治療想起」：人體的極限

1) 人在損傷後就有一定的 自我修復能力，但有些是無法修復的， 如斷肢不能重生。

2) 一位博士醫師的感悟：「神的恩典和大能遠超越尋常的醫學判斷，這就是為什麼 有些病人有意想不到的好效果。神有醫治的大能，這就是神蹟顯現」。

3) 回顧過去 61週在阿Mo身上 所發生種種的復康進展，有些都是在意想不到的情況下，在人體極限以外發生的。那是因為創造主的能力，與祂賦予教授醫護智慧使然。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，還有合時與合適的復康裝備與同在。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受