李盛林感激李澤楷MakerVille和大國文化醫療資助 MakerVille：衷心祝願阿Mo早日康復

李盛林牧師亦感謝有心人送一對機械手給阿Mo，訓練手指活動，使手指關節不易硬化。而阿Mo上周的出汗和發抖情況已好轉，但仍需為處理尿喉的拔除禱告。另一方面試用「Erigo 機械人系統「和「Exoskeleton外骨骼」亦明顯有進展。

MIRROR紅館演唱會事故發生至今已近9個月，嚴重受傷的李啟言阿Mo目前仍在醫院接受各種治療，今日李盛林牧師發出第35封代禱信，他感謝李澤楷先生、大國文化和MakerVille一直以來的溝通，精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排。讓我們能夠專心於啟言的治療和照顧。而MakerVille回應指：「我們一直以來都有保持溝通，以及在醫療和其他方面提供資助和安排，衷心祝願阿Mo早日康復。」

李盛林牧師 和李 啟言(阿 Mo)第35封 代禱信

（一） MO 爸感恩與鳴謝

1. 「活動機械手」：

​​感謝有心人送給阿Mo 一對機械手作手指活動的訓練，使手指關節不易硬化。

2.「BCI 系統」:

​​感謝中文大學相關教授帶領的研發團隊借出BCI 系統，並為阿Mo 在手指和肘部作出適當的調校以得著到位的治療。

​​3. 「溝通和醫療資助」：

感謝李澤楷先生、大國文化和MakerVille一直以來的溝通，精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排。讓我們能夠專心於啟言的治療和照顧。

​​4. 「再次感謝醫院兩位教授（劉教授和羅教授）：

他們帶領的滿腔熱誠的醫療團隊（各專科、物理治療、護理和營養），在這10個星期花上不少的心思和熱誠為阿Mo 設計整個醫療的進度，使他在復康上有進展。

​​5. 「感謝一位物理治療師助理」：

因照顧阿Mo 的治療而意外地受傷，衷心感謝她的投入付出，並願神使她盡快復原。​​

​​ （二）代禱

「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神，當壯膽，堅固你的心。」（詩篇27:13-14）

​​1. 啟言（ MO)

​​a. 「出汗和發抖」

阿Mo 的出汗和發抖已在大家的關心禱告下，在過去的星期初已漸好轉。請繼續為往後處理尿喉的拔除禱告。

​​b. 「Erigo 機械人系統」：

初試大致順利，阿Mo 和各運作操控的物理治療師都能人機配合。請為每次所針對的關節、肌肉和神經禱告，盼在神的恩惠中有明顯反應。

c. ​​Exoskeleton外骨骼：

直至過去的星期已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些，同時藉左右搖擺去控制外骨骼也明顯了。請繼續為每次步行的暢順和進展禱告。

​​d.「肩部肌肉」:

在10星期密集的治療中，肩部的斜方肌、三角肌都有明顯的進步。現盼望能强化二頭肌，祈求神加力醫護並活化這幾組肌肉的協調。

​​ 2. Mo 爸媽

​​a. 「為每一步默禱」：

每次看著阿Mo 在外骨骼行步，心中都默禱天上的神能支持並醫治他，使他有一天能有力的自主控制每一步呢！

​​b. 「為MO的堅持感動」：

站在阿Mo 旁，看著他堅毅地面對不同部位的治療時，都在心中為這些部位並他的堅持向神默禱，盼祂醫治及活化這些肋骨神經和關節。「神啊！神經的變化雖然慢，盼袮能給阿MO有能耐堅持」