李盛林透露So Ching已變照顧重創病人專家 避談花姐冇影：可能不太方便

MIRROR今年7月演唱會發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷至今仍然留院，阿Mo父親李盛林牧師日前接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，講述兒子情況外，亦提到阿Mo女友、Collar成員So Ching的付出，及李澤楷提出的經濟支援。

李盛林牧師移居加拿大多年，在阿Mo發生意外後立即回港。「第一眼看到他，內心好矛盾，感謝神他依然生存！如果當時他的舞姿不是垂下頭，便會即場破頭而沒有了。另一方面，我感到心痛，因為見到他非常無助。後來重看事發那一幕，我一直心跳、難受、好激動，因為1秒前和1秒後的他完全變了另一個仔，另一個世界！阿Mo好喜歡跳舞，當年他在理大讀生物醫學，尚有一個學期便大學畢業，但他要去跳舞，最終我們都接受和尊重他從興趣方面發展。阿Mo好努力去美國、韓國等不同地方學習，我們也全力支持！」李牧師又憶述阿Mo接受手術前，醫院安排他們以視像為兒子打氣 :「我請他耐心祈禱。醫生說他好叻，沒有哭，也沒有怨天尤人，好勇敢鎮定地面對。」早前阿Mo的情況較穩定，Mo爸曾回加拿大處理事務。他表示與家人已移居當地30多年，現已決定回歸香港，並說多倫多的醫療教授指，現時醫院給阿Mo的復康儀器非常先進，當地也未必及得上。

李牧師謂：「醫生初時診斷他95%不能康復，但我當牧師和神學教授數十年，知道好多醫生稱沒辦法的（個案），也有病人神蹟地活下來，所以我會看那5%。」醫生曾診斷阿Mo要在ICU待一年半載，結果他4個多星期便可以離開。李牧師為兒子多次發出代禱信：「因為（傳媒）沒有方法取得真實資料，初期很多報道並非完全正確，那不如由自己去寫。阿Mo的師母羅乃萱，是我的大學同學，每次我發信去朋友圈，她也會幫我轉發至公眾，經常都收到有很大的迴響。其實每封代禱信都經過阿Mo拍板，我只是負責起稿的。」事發至今5個月，李牧師發出了超過20封代禱信。「感受到親情和外界的愛，很多未信教的朋友為教徒祈禱，這是第一次。也感謝那一班守在我兒子身旁的舞者，特別是張梓峯。我好感激他們對兒子的支持。我們曾經見面，更相擁而哭，我要給他們一些鼓勵。我沒有怨，只是和太太同樣在想，我們可以代替兒子嗎？不能動、受重創的可以是我們嗎？我當然希望阿Mo立即可以康復站起來，但我都請他繼續堅持，不要心急。正如十月懷胎一樣，胎兒不能一夜變成嬰孩。」

李牧師指So Ching是兒子在信仰以外最大的支持︰「她是一個好單純的女孩，好願意為阿Mo付出。醫護說她已經是一個照顧重創病人的專家，如他（阿Mo）要轉姿勢，她好純熟，好夠力。雖然她好瘦，但一下子便可以轉到位置。（可會鼓勵她復工？）這要由她自己決定了。（她一句『世界變了』被人指放負。）我覺得她承受好大壓力，外人不能了解，她也需要一種內心世界的表達。她是一位新的公眾人物，Ig粉絲也有24萬人，好多人關懷她，相信她會懂得如何去調節自己。在我眼中她是正面的。」

對於演唱會主辦單位集團主席李澤楷欲提供經濟支援阿Mo，李牧師回應︰「醫藥費方面，李先生提出私人支援1000萬。其實他事先來探望過一次，我們短暫交談，他有提及，但我沒有回應，直至他將事情公開。其實當時外界還有很多有關金錢、物資、醫療方法等訊息，我只說當時不是最合適的時間。我禮貌回應暫時不要談這些，等待報告讓我們明白為什麼阿Mo這麼年輕要承受這樣大的創傷。之後李先生沒有直接聯絡，間接是有的。（MIRROR經理人黃慧君呢？）可能不太方便吧！」