李綺虹港姐季軍入行未卸任即擔正 素顏近照現雀斑皺紋直認更年期

有「最美郭襄」之稱嘅李綺虹（Theresa）1994年參選香港小姐勇奪季軍入行，當年因甜美外貌和率真性格深受歡迎，未卸任就被安排於當年台慶劇《阿SIR早晨》擔正女主角，與黎明、古天樂合演。其後愈戰愈勇，除咗有份出演《衝鋒隊怒火街頭》、《神偷諜影》等多部電視劇及電影，更憑《衝鋒隊怒火街頭》及《金枝玉葉2》提名第16屆香港電影金像獎「最佳女配角」，星途燦爛。不過，李綺虹自2004年與外籍老公結婚及誕下兒子後，減少幕前演出，專心相夫教子。日前，李綺虹於IG分享素顏近照震驚網民。

52歲嘅李綺虹2008年曾回巢TVB拍攝《絕代商驕》，翌年再接拍《老公萬歲》，至約滿後再次離巢，2019年為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，李綺虹曾透露因家族遺傳及工作壓力患上抑鬱症，康復時間長達9個月，其後於加拿大皇家內陸醫院任職精神科護士。李綺虹近日於IG發布近照，照片以素顏狀態示人，除咗明顯見到雀斑，就連眼袋下、頸部、額頭都有皺紋，而下巴、鼻頭及人中位置更有發紅和紅疹問題；有網民留言問及李綺虹係咪皮膚敏感，李綺虹大方回應指，認為自己係更年期引起。

自拍認老：時間過得真快啊

李綺虹一向敢言，過往不時被批評樣貌出現老態，佢就曾分享自拍照直認老咗：「很多評論都說我老了，確實老了，時間過得真快啊」；當被網民問到是否退出娛樂圈，李綺虹又回應自己並無退出：「一是年紀大了，可能沒有適合的影視角色。二是定居加拿大，製作方需要支付的機票+酒店費用」，貫徹當年率直性格。

《神鵰俠侶》截圖

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