李綺虹54歲樸素出席記者會惹熱議　曾直認懶化妝護膚　被大讚擁有天使靈魂

其實李綺虹一向唔在乎其他人嘅睇法,曾多次於社交平台貼出素顏自拍照,大方展現面上雀斑及眼紋、頸紋,更直認皮膚瑕疵係因為更年期。李綺虹又曾於2022年素顏接受李婉華YouTube頻道訪問,直言自己平時懶得化妝和護膚,唔會花錢打扮:「我有懷疑是否要積極保養,but it just my style。」當時,就有唔少網民留言大讚李綺虹為人真誠,如同天使一樣:「綺虹的美不是用化裝出來的,是內心的美,性格的美,真的擁有天使的靈魂」、「李綺紅已超越咗女神的層次,善良的心比美貌更爲重要」、「人都會老,年紀大咗心態同健康先係最重要」、「綺紅是美麗的天使,真善美」、「李綺虹當年真系好靚,,依家雖然有aged,但是非常自然,好欣賞她的性格」等等。