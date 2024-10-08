李綺虹54歲樸素出席記者會惹熱議　曾直認懶化妝護膚　被大讚擁有天使靈魂

李綺虹為1994年香港小姐季軍入行，當年未卸任就被安排於當年台慶劇《阿SIR早晨》擔正女主角，與黎明、古天樂演出。其後愈戰愈勇，先後出演《衝鋒隊怒火街頭》、《神偷諜影》等多部電視劇及電影， 亦因飾演1995年版《神鵰俠侶》中「郭襄」一角被封「最美郭襄」。李綺虹日前與黃秋生、鮑起靜、楊詩敏（蝦頭）出席喺多倫多舉行嘅電影《今天應該很高興》記者會，佢以白色T-Shirt、牛仔褲搭配藍色唐裝亮相，旁邊更有個紅白藍小膠袋；一向崇尚自然美嘅李綺虹當日亦未有多施脂粉。此舉引發網民爭議，部分網民覺得李綺虹真係老咗好多，以及皮膚過度曝曬；不過，都有部分網民表示好欣賞李綺虹有展露真實狀態嘅勇氣，又指優雅地老去先係完滿。

其實李綺虹一向唔在乎其他人嘅睇法，曾多次於社交平台貼出素顏自拍照，大方展現面上雀斑及眼紋、頸紋，更直認皮膚瑕疵係因為更年期。李綺虹又曾於2022年素顏接受李婉華YouTube頻道訪問，直言自己平時懶得化妝和護膚，唔會花錢打扮：「我有懷疑是否要積極保養，but it just my style。」當時，就有唔少網民留言大讚李綺虹為人真誠，如同天使一樣：「綺虹的美不是用化裝出來的，是內心的美，性格的美，真的擁有天使的靈魂」、「李綺紅已超越咗女神的層次，善良的心比美貌更爲重要」、「人都會老，年紀大咗心態同健康先係最重要」、「綺紅是美麗的天使，真善美」、「李綺虹當年真系好靚,，依家雖然有aged，但是非常自然，好欣賞她的性格」等等。