李若彤透露曾抑鬱症7年　對住生果刀講嘢　狂吞瑞士卷嘔完又喊

當時李若彤曾經無意識進食，將2條瑞士卷鯨吞落肚，「直到我的胃提出反抗，我又沒意識地全嘔吐出來，然後會坐在馬桶前大哭起來。」生活以外，李若彤受抑鬱症纏擾時仲有唔少偏差行為，例如拎起生果刀對住刀刃講嘢、由27樓家中露台向下望、深夜去墳場呆坐等。

李若彤提到多年前一段維持十年嘅感情關係完結後，在2009年誘發成為抑鬱症。病情嚴重時，李若彤試過成個禮拜留喺屋企，只係吃喝同瞓，但完全唔梳洗，連呼吸都覺得被迫。

圈中美魔女之一嘅李若彤，即使57歲仍然不見歲月痕跡，更透過運動練出完美線條。李若彤尋日喺上海為一個論壇演講，自爆亮麗背後，原來經歷過7年受抑鬱症所苦嘅日子。

後來李若彤靠運動自救，更形容運動係佢嘅救生索，「我在病情最嚴重時候，只有在健身房，我才能把痛苦、混亂、麻木暫時放一邊，我覺得很自在」。李若彤話透過健身再次找回自己，再無被迫呼吸嘅感覺。而李若彤同時show咗幾張健身成果照片，其中一張更見佢操到有腹肌。「姑姑」話起初做sit up都只能夠做到十幾下，而家做一千幾百下都冇問題。

2008年同男友郭應泉分手

根據資料，李若彤2008年同拍拖十年嘅富商男友郭應泉分手。李若彤喺演講提到，喺呢段關係當中犧牲好多，家庭聚會可能只係單獨赴會甚至唔見人。後來爸爸逝世，令李若彤對自己嘅自責同內咎越來越嚴重，亦令抑鬱症將佢推向深淵。

李若彤形容同抑鬱症好似一對情侶咁糾纏：「我們經過爭吵、磨合、討厭，然後接受它，最後在六、七年前左右吧，我們就很平靜的分手」。李若彤最後提醒聽眾唔好受年齡限制，更寄語女性要有獨立嘅能力，即使獨行都要保持活力。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈