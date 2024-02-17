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娛樂
2024-02-17 11:30:48

李荷妮40歲打出事業高峰 《夜晚開的花》榮登MBC史上收視季軍

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李荷妮40歲打出事業高峰 《夜晚開的花》榮登MBC史上收視季軍

李荷妮新劇《夜晚開的花》於本周五、六播出結局篇。

由李荷妮和李鍾元主演的古裝喜劇《夜晚開的花》收視屢創佳績，除了穩奪同時段劇集收視第一，該劇第七集更錄得13.1%，成為MBC金土劇史上最高收視季軍，有望挑戰神作《衣袖紅鑲邊》的冠軍寶座！劇集本周迎來大結局，觀眾記得黐實「黃Viu」免費收看。

李荷妮與李鍾元在劇中墮入愛河。

李荷妮與李鍾元在劇中墮入愛河。

丈夫追愛假死

古裝劇《夜晚開的花》講述趙與花（李荷妮飾）被迫下嫁左議政石志晟（金相中飾）的兒子石楟（吳義植飾），出嫁當天夫婿卻傳出死訊，使她頓成寡婦，從此與花化身雙面英雌；白天是個足不出戶的名門兒媳，晚上頓變黑夜英雌鋤強扶弱，她也因此與年輕有為的禁衛營從事官朴秀浩（李鍾元飾）墮入愛河；然而消失15年的石楟突然化名「周耀燮」現身明道閣，原來當年他為了與英國女子成親而離家出走；此時與花和秀浩也開始懷疑左議政跟與花兄長失蹤、以及秀浩家人之死有關

李荷妮和李鍾元主演的古裝喜劇《夜晚開的花》收視屢創佳績。

李荷妮和李鍾元主演的古裝喜劇《夜晚開的花》收視屢創佳績。

韓網觀眾熱捧

《夜晚開的花》在韓網收獲了不少正評，網民普遍認為劇中角色個性鮮明、戲味十足，而李荷妮的努力和付出也被觀眾看在眼裡！早前她曾透露為了演活趙與花而備戰長達半年，近日她在個人YouTube頻道公開了劇集開拍前的幕後花絮，只見她花了不少時間學習書法，還不停接受劍術和武打訓練，累得面容扭曲，她也搞笑自嘲年紀大：「20多歲女性特技人員的力量太厲害了，你看看她們⋯⋯我快死了，希望能拍出好結果。」如今《夜晚開的花》開出紅盤，李荷妮的事業亦再創高峰，近日揮低一韓流女星，打入「2024年最值得期待的女演員」排行榜，可見她的努力絕無白費。

李荷妮拍攝武打場面親身上陣。

李荷妮拍攝武打場面親身上陣。

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