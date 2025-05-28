李蔓瑩同伍允龍拍拖 楊天命批Renee會遇到真命天子

伍允龍公認是圈中筍盤，但自從2019年之後就未再拍拖，過去網民指他是憑實力單身，因為太愛打機，沒料到如公開認與同樣愛打機的李蔓瑩(Renee)拍拖。二人昨日更一齊到紅館甜蜜睇騷，當大會攝影師要求拍照時，女方表現避忌。

Renee去年5月宣布與拍拖4年的同性富貴髮型師Joe分手，事後因為Joe在IG寫道︰「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不過未幾又刪文，Renee即被冠上「搭上人夫」之名，其後Renee否認。去年8月，Renee現身HOY TV 77節目《 見招拆招風水局》請教楊天命催旺桃花，除了教她擺風水陣催旺桃花外，亦爆二人一早上了契。楊天命在節目中提到她將於2024年會遇到真命天子，並謂「做老豆都希望你今年搵到好人家。」

批 Renee跟另一半 天合地合

Renee被問到對真命天子的要求，她表示沒有要求，自己是非常遷就另一半的人，「我真係無要求，無所謂！」楊天命更指她的八字夫妻宮是食神，代表大家一齊要享受，吃喝玩樂，開開心心，他指Renee的另一半可以為她帶來這些。楊天命又指Renee過去的桃花一般，但唯獨是2024年是最好的一年，會遇到一段好姻緣，更稱對方是一個有錢人，「天合地合，佢都覺得好啱，爭在自己要唔要！」並指對方要多些外出，才會遇到另一半。如今看來，伍允龍陪她遊迪士尼，又一齊打機，果然一齊都很開心。