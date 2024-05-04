李蔓瑩Renee宣布與同性密友分手 帖文為「搭上人夫」事件解畫

李蔓瑩（Renee）長相及聲線甜美，加上擁有32E傲人身材，被封「宅男女神」。承認自己是雙性戀的Renee 與同性富貴髮型師Joe拍拖4年，不時在社交網高調放閃，日前Joe卻突然在IG寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不過未幾又刪文，Renee即被冠上「搭上人夫」之名。

和平分開一段時間

相隔兩日，Renee今日（4日）在社交網宣布已與Joe分手，並發文澄清事件，她寫道：「過往幾日有一啲討論影響咗Joe，我同我嘅朋友，我喺度講聲：唔好意思，所以想澄清一啲事，我同Joe已經和平分開咗一段時間，因為係我地兩個私人嘅事，所以冇特別去講。」她續為前兩天的事情解畫：「至於早幾日Joe嘅story，我同佢都了解返，係絕對與我同Joe之間嘅事無關，而呢一篇文字亦都係同佢溝通之後，我地一齊同意左去公開出黎，大家網上面所討論嘅所有內容同原本發生嘅事，真係完全無關，對於受到影響嘅人 ，我地都感到抱歉，多謝大家都好體諒，非常感恩，希望出完呢個Story，大家就得啖笑啦，Thank you 。」有網民笑言：「佢男又啱女又啱，基本上你每朝瞓醒一落樓個個都可以係你情敵，你防得邊個。」