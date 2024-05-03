李蔓瑩Renee疑遭同性密友踢爆出軌人夫　「若要人不知唔好太低B」

李蔓瑩Renee疑戀上有婦之夫 同性密友發文：若要人不知唔好太低B

李蔓瑩（Renee）長相及聲線甜美，加上擁有32E傲人身材，被封「宅男女神」，所主持嘅節目《為何深夜總是餓》、《旅行吊靴鬼》、《Girls' Talk》都有唔少追捧者。

曾與TVB體育主持拍拖

女神嘅感情狀況同樣備受關注，曾與TVB體育主持鄺家銘（阿占）拍拖；今年年初於田蕊妮收費網台喱騷主持節目《港女萬歲》坦承自己係雙性戀，與同性密友維持關係已4年多，而Renee不時於社交平台PO出合照高調放閃。

不過，有網民發現二人近日已經無好似以前咁大騷甜蜜合照，甚至已將部分合照刪除，令人懷疑二人已分手。日前，Joe更於IG限時動態爆Seed指責有人介入人哋嘅感情。