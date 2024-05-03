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娛樂
2024-05-03 14:15:04

李蔓瑩Renee疑遭同性密友踢爆出軌人夫　「若要人不知唔好太低B」

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李蔓瑩Renee疑戀上有婦之夫 同性密友發文：若要人不知唔好太低B

李蔓瑩（Renee）長相及聲線甜美，加上擁有32E傲人身材，被封「宅男女神」，所主持嘅節目《為何深夜總是餓》、《旅行吊靴鬼》、《Girls' Talk》都有唔少追捧者。

曾與TVB體育主持拍拖

女神嘅感情狀況同樣備受關注，曾與TVB體育主持鄺家銘（阿占）拍拖；今年年初於田蕊妮收費網台喱騷主持節目《港女萬歲》坦承自己係雙性戀，與同性密友維持關係已4年多，而Renee不時於社交平台PO出合照高調放閃。

不過，有網民發現二人近日已經無好似以前咁大騷甜蜜合照，甚至已將部分合照刪除，令人懷疑二人已分手。日前，Joe更於IG限時動態爆Seed指責有人介入人哋嘅感情。

曾指自己無分同男仔定女仔

Joe於IG限時動態寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知唔好太低B。」不過好快就將動態刪除，網民紛紛猜測呢番說話係咪話緊Renee；有網民更指Joe當年與Renee拍拖前已有正印女友，但疑因Renee介入而分手。

Renee當時於田蕊妮節目《港女萬歲》亦指自己無分同男仔定女仔，認為只要大家相處好就得，二人除咗成日PO合照，Joe曾發布5個CHANEL手袋照，仲Hashtag咗Renee表示：「一個月買咗5個小廢包，佢批准我送兩個俾佢（我求佢），其他話要自己俾錢（好型）。」錫女朋友錫到燶。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀。 李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀。 李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀。
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