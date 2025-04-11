李蘊戰鬥格疑為復出鋪路 5度低溫曬蜜桃臀勁吸睛

現年33歲的李蘊(Renee) 早前公開承認與金融才俊羅章冠已離婚2年，因有關法律問題仍在處理，不便多說，有傳媒目睹她在已經搬離豪宅，與朋友飯局後獨自回觀塘的公屋單位，網民都指她生活質素急跌。李蘊離婚後重新生活，早前她飛到美國睇好姊妹鄧紫棋演唱會，著晒短裙曬白滑美腿，原來她近日仍身在美國，並去紐約自由神像朝聖，期間再騷弗爆身材，疑為復出鋪路。



童星出身的李蘊樣子甜美，如今仍然童顏，加上皮膚白滑，失婚的她日前去到自由神像打卡，相中見她戴上自由神像頭飾、在5度低溫下穿上貼身的小背心，露出事業線及白滑玉背外，其中一個低炒角度盡曬圓渾蜜桃臀，弗爆身材相當吸睛。她寫道：「自由神像 ，原來要坐船出去才能近距離看到的，那天觀光後獲得很大啟發。」除此之外，她更順道預告會出新歌，又向網民透露褲子的牌子，網民都指她一副戰鬥格身材，疑為復出鋪路，更追問她是否轉型當上直播帶貨。