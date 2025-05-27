李蘊爆當年未夠秤拍濕身寫真內情 累積廿年怨聲曾被問價兼收刀片恐嚇

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》逢星期一晚上11時正播放，由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目專為都市女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件而怨氣滿載的女性觀眾，有一個盡情抒發情緒的出口。三位主持會以不同角度和態度，細心聆聽、深入分析，並化解怨女們的怨氣。

昨晚（26日）節目邀得女藝人李蘊擔任嘉賓，上節目分享及化解她由出道至今逾20年積累的怨氣。李蘊首先分享當年震撼娛樂圈的「雜誌封面大風波」，她回憶當時只有14歲，最初接到通知只需穿簡單背心拍攝普通硬照，自己及母親並不覺得性感才同意拍攝。然而拍攝當日，因場景在水澗，導致衣服濕透，她稱事後相片經電腦後製，誇張地突顯性感效果，網絡更廣泛流傳，引發巨大爭議。此後她的形象急轉直下，更被稱為三級片女星，導致她返校時備受同學白眼及恥笑，甚至間接促使其當時所屬組合解散。