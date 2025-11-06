李蘊談好姊妹何超蓮婚變傳聞 今年自資出歌盼同「老豆」尹光再合作

18 歲結緣尹光

昨晚，李蘊出席「第23屆CASH金帆音樂獎」時，她表示首度參與此盛會，自己一直以音樂人姿態參與創作，今年她有份填詞單曲《由自可》已在6月份推出，她為作品自資了5位數製作，作為香港歌手有責任宣揚廣東歌。至於好姊妹何超蓮與竇驍離婚說法傳得似層層，對於向太在視頻上爆料指「富家女」和「男演員」正在鬧離婚，之後卻把相關影片刪走，超蓮與竇驍更開腔回應事件，強調二人感情穩定。李蘊被問起好友離婚傳聞，她代好姐妹否認婚變。至於昨晚同場巧遇「廟街歌王」尹光，原來李蘊曾於18歲時跟對方合唱《老豆最強》，二人今次難得再碰頭立即合照留念，李蘊表示見到「老豆」尹光好開心，並希望可以再有機會同台演出。