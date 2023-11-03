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娛樂
2023-11-03 23:30:25

李連杰再傳死訊 向太︰你到底死了多少回？

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李連杰再傳死訊 向太︰你到底死了多少回？

李連杰早年回應有關自己的死訊，笑言遺憾沒有輪椅代言廣告。

武打巨星李連杰近年已鮮在幕前跟大家見面，上月中才出書的他，今日傳出死訊，他的好友向太陳嵐在微博發文澄清說︰「你到底死了多少回？又傳你走了！今早你還和我請安啊！『無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。』你新書出了，說明你已經超越了生死！別介意人家亂傳謠言了好嗎？」

李連杰傳死訊已非新鮮事，早年他接受《魯豫有約》的訪問，提到如何看他的死訊，他稱澄清在網上世界是沒用，有次他看到自己「被死亡」的新聞，向太更跟他搞笑表示要參加他的追悼會。他稱有次致電給平台的老闆馬化騰，著他移除有關他被死亡的帖文，馬化騰亦把造謠的帳戶封鎖，但45分鐘之後，又有6個帳號指李連杰已死。他對此感到好笑，並謂因為自己不做幕前，每年就會傳他已殘廢及死亡，笑言不滿為何至今沒有輪椅代言廣告。他稱有些人會為這些死訊而不開心，自己學會了調整心態看待大家在網上的評論，不會為帖文不開心，笑一笑便可。

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李連杰又再傳死訊，向太也忍不住問：「又傳你走了！」 李連杰覺得這些不是事實的網上帖文很好笑。 李連杰稱有次被傳死訊，連向太也笑言要參加追悼會。
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