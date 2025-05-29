李金凱親回所有訊息 劉洋睇住對方用腳覆message大讚超快

《中年好聲音3》已圓滿結束，劉洋與李金凱兩個因為節目成為好友，加上二人走一起時一定會鬥咀，經常笑料十足。隨住他們成名，不少人都對他們的生活、背景大感好奇。日前二人應現周國豐網上節目的訪問，他們除了提到對於現在成為藝人大感夢幻外，也分享當初報名時的感受。而訪問的另一部份就提到李金凱用腳親回每一個訊息，劉洋亦親自做動作模仿李金凱如何回覆。

李金凱︰我打字比香港人還要快

李金凱表示因為自己失去雙手，自己會多一些時間去思考人生，不像現時的人投入手機世界。他說︰「有了手機之後，沒有自己的思考，都是跟住手機走。」之後他又提到很多人傳訊息，就連經理人也是，「麻煩你跟金凱說....麻煩誰啊？我自己給你回消息好不好？全都是我自己在回覆的。我打字比香港人還要快！」

周國豐問他是否用語音回覆，李金凱說︰「用腳！」劉洋提到在決賽時，在酒店房見住金凱用腳回覆訊息。劉洋說︰「我跟他說『你讓我看看你怎麼發訊息』，他打字真的好快！」之後他隨即用腳不停踏地，模仿李金凱的飛快速度。