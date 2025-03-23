李錦記麵家進軍潮界ComplexCon Tyson Yoshi讚「有營」碗麵引領新風尚

百年香港醬料品牌李錦記，在國際潮壇盛事ComplexCon的市集Family Style Food Festival中，推出期間限定的「李錦記麵家」，將香港傳統麵家風味帶入現代，更推出一系潮流別注版精品，如別注版T恤和特別版扭蛋。潮界男神Tyson Yoshi，一向來注重真材實料，今日就到了「李錦記」的攤位，
出名自律的Tyson，對李錦記的「營料理」即食碗麵讚不絕口，認為其「有真料」，且兼具營養和低脂，誠意推介給健身愛好者，「李錦記『營料理』即食碗麵美味又有營養，還有湯麵和撈麵可選，真是驚喜！碗麵裡有真肉和真菜，口感十足，吃得相當過癮！」此外，他特別欣賞非油炸的低脂麵條，不但低脂和高蛋白質，而且零膽固醇，卻依然保持煙韌的口感，是cheat day還是日常飲食，都是不錯的選擇。
最愛胡麻醬雞撈麵 宵夜不求人
近日為新作《1994》四出宣傳的Tyson，最愛的口味是「李錦記胡麻醬雞撈麵」，他表示：「做藝人難免生活不規律，『營料理』即食碗麵作為宵夜非常合適，不僅飽腹感強，還低脂有營，烹調方便快捷，Christy也不需特意起床為我煮宵夜，才能做到『Happy Wife, Happy Life』！」此外，他還提到其他口味，如味噌扇貝湯麵、蠔皇牛肉撈麵和椰子雞肉湯麵等，都是他的心水選擇。
唐人街買李錦記醬料思鄉
Tyson最近為新歌《1994》，向九十年代音樂與電影致敬，因此對「李錦記麵家」的懷舊設計感到特別親切，他回憶道：「麵家的設計讓我想起小時候跟家人去的麵檔，充滿童年回憶。我在英國留學時，總會去唐人街買李錦記的醬料，和同學們一起分享熟悉的味道。現在李錦記有即食碗麵，就更加方便了，能瞬間享受到的『家』味道！」
尊重前輩 追求音樂真材實料
當被問到演藝圈中誰是「有真料」的代表，Tyson表示：「所有擁有支持者與fans的藝人，都像李錦記『營料理』即食碗麵一樣真材實料，尤其來自小型獨立公司的音樂人，如林家謙、Serrini，都是我的學習對象，激勵我不斷進步！」他又感謝前輩和網友對他創作的反饋，又承諾：「之後會更加努力，成為多數人眼中，具備真材實料的音樂人。」他又預告下首作品會是回歸流行曲風格。