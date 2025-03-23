李錦記麵家進軍潮界ComplexCon Tyson Yoshi讚「有營」碗麵引領新風尚

百年香港醬料品牌李錦記，在國際潮壇盛事ComplexCon的市集Family Style Food Festival中，推出期間限定的「李錦記麵家」，將香港傳統麵家風味帶入現代，更推出一系潮流別注版精品，如別注版T恤和特別版扭蛋。潮界男神Tyson Yoshi，一向來注重真材實料，今日就到了「李錦記」的攤位，

出名自律的Tyson，對李錦記的「營料理」即食碗麵讚不絕口，認為其「有真料」，且兼具營養和低脂，誠意推介給健身愛好者，「李錦記『營料理』即食碗麵美味又有營養，還有湯麵和撈麵可選，真是驚喜！碗麵裡有真肉和真菜，口感十足，吃得相當過癮！」此外，他特別欣賞非油炸的低脂麵條，不但低脂和高蛋白質，而且零膽固醇，卻依然保持煙韌的口感，是cheat day還是日常飲食，都是不錯的選擇。