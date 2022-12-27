李靖筠新歌向《咒怨》取經 拍MV穿六吋高踭鞋連環仆親

李靖筠（Gladys）今日（27日）推出全新歌曲《00000》。Gladys這次亦有參與作曲部份，不過曲風跟過去的歌曲大相逕庭，Gladys表示這才是她最喜歡的風格，「之前嘅歌都偏向文青、小清新或者係大路情歌嘅方向，我自己反而係鍾意hip hop或者trap嘅類型，所以今次有呢個機會真係好開心。」她又謂這次作曲過程更好玩更輕鬆，「因為自己平時都係聽開呢類型嘅歌，所以作曲嘅過程反而冇之前咁有壓力。」

Gladys透露在創作《00000》的時候，腦海中浮現出一些低音節拍，這都是源自她受驚慄電影所熏陶。每當這類電影的劇情推進至片尾的懸疑氣氛時，就會出現一首Hip Hop或Trap的歌曲去打破當刻的繃緊氣氛，這種狀態便是她嚮往的音樂，「加上呢幾年吸收唔少Hip Hop、Trap養份，當中包括AUDREY NUNA、bbno$同Bonafide等，造就今次《00000》的曲風誕生。」隨後她跟另一作曲人蘇道哲見面時，嘗試完整她腦海中的想法。Hip Hop、Trap的音樂帶有特定頻率，讓Gladys充滿靈感，很快便哼出一些旋律。