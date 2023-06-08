李靖筠開show熱到癲 唱到中途險中暑暈低

李靖筠（Gladys）日前舉行小型音樂會《Gladys’s Archive Live》，已差不多一年沒有Live演出的Gladys表示收到這次演出的消息已十分興奮，「我都唔係好記得對上一次live show係幾時，不過肯定有一年以上，所以今次知道呢個演出係好期待，好早已經喺度諗揀咩歌好。我諗所有歌手都喜歡做live，因為可以見到台下觀眾反應，可以互動。」

李靖筠以結他自彈自唱《Dancing with my phone》。

音樂會上，Gladys全晚共演唱九首歌曲，她首先唱出自己有份作曲的歌曲《00000》為音樂會暖場，輕快節奏立即令觀眾進入狀態。隨後一連唱出多首英文歌，她更以結他自彈自唱《Dancing with my phone》。Gladys說︰「我覺得live show就係要咁樣，可以同band一齊jam，大家可能又會撞到啲火花出嚟，自己都會更加投入，所以今次都request咗要彈結他。今次呢首歌都練咗一個月，希望大家鍾意。」隨後她便唱出由她負責填Rap詞部份、今個月推出的全新廣東作品《苛刻》，最後encore時段，以《第三顆行星》為音樂會劃上完美句號。