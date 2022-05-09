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娛樂
2022-05-09 18:37:38

李靚蕾母親節晒仔女賀卡與手工花

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李靚蕾母親節晒仔女英文寫的賀卡。

台灣歌手王力宏，去年底爆和李靚蕾離婚，之後隔空開火引發「蕾宏」之戰，至今兩人離婚官司沒有新進度，約3個月未有更新社交平台的李靚蕾趁著前天母親節，亦是她和王力宏爆「分」訊後首個母親節，罕有更新Instagram限時動態，貼了由她的小孩親手寫的母親節賀卡相，子女不斷讚她是個好媽媽內容，令李靚蕾收到後表現感動，附上流淚的emoji

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雖然婚姻不完美，但母親節有仔女陪伴，李靚蕾心情大好。

 李靚蕾的仔女在賀卡中以英文歌頌母愛：「親愛的媽媽，以下有長長的句子嚟形容你，你係個好酷、好慷慨、好關心人、好努力工作、熱心助人、忠誠、和善、有愛、有耐性、漂亮、甜美嘅媽媽，你係世界上最好嘅媽媽，甚至係全宇宙最好嘅媽媽，而且係最棒嘅廚師，我最鍾意食吃你煮嘅飯。」此外，李靚蕾的女兒送她一朵自製花朵，上面寫了「媽咪我好愛好愛你」，李靚蕾收到後被囡囡的愛意融化了，貼文中晒出眼淚直流、一箭穿心、愛心融化等表情符號同貼圖，冧到爆。

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女兒親手製作手工花贈李靚蕾。

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