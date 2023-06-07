李靚蕾稱贏官司開頻道心情好 王力宏︰自我感覺勝訴

王力宏與前妻李靚蕾的離婚官司搞到滿城風雨，戰場更分為美國及台灣，早前李靚蕾率先披露在美國贏得官司，心情大好，她今日更在自家錄音頻道《沉靚時間》大談勝訴的喜悅及如何走過婚姻低潮。

李靚蕾在其節目透露，過去一年都同時面對台灣及美國的官司，白天除了工作、學習外，等到孩子們入睡，便要開始準備官司資料，等待半夜3、4點透過網路開庭，接著上午5點多又要開始幫孩子做早餐、送他們上課。她直言這段時間相當煎熬，「都沒辦法睡覺，那一天早上收到一封信，說我在美國的官司勝訴，我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是很需要空間釋放我情緒。」