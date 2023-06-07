李靚蕾稱贏官司開頻道心情好 王力宏︰自我感覺勝訴

王力宏與前妻李靚蕾的離婚官司搞到滿城風雨，戰場更分為美國及台灣，早前李靚蕾率先披露在美國贏得官司，心情大好，她今日更在自家錄音頻道《沉靚時間》大談勝訴的喜悅及如何走過婚姻低潮。
李靚蕾在其節目透露，過去一年都同時面對台灣及美國的官司，白天除了工作、學習外，等到孩子們入睡，便要開始準備官司資料，等待半夜3、4點透過網路開庭，接著上午5點多又要開始幫孩子做早餐、送他們上課。她直言這段時間相當煎熬，「都沒辦法睡覺，那一天早上收到一封信，說我在美國的官司勝訴，我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是很需要空間釋放我情緒。」
與情緒共存
李靚蕾指當日忙到晚上6、7點，待小朋友睡覺之後，原以為可以在客廳好好抒發情緒，大哭一場，但最後竟然哭不出，「那時候發現有些情緒可以被延遲跟緩和的，難過也一樣，不是忽略情緒，而是跟情緒共存，以正常生活為主軸。」她又稱自己受Viktor E. Frankl所寫的《Man's Search for Meaning》 中故事的影響，因此她經歷低潮時，便想著：「也還好，我還活著，還有舒服的床，我的家人也都安好，相信我自己也一定可以。」
王力宏︰沒有所謂「勝訴確定」
至於王力宏，昨日他抵達泰國為個唱準備，他透過律師回應︰「法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐podcast說美國勝訴。之前王力宏先生已經透過律師說明過是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行即可。」