李靚蕾被王力宏控獲得龐大財產 律師：沒拿一毛錢 房子也沒過戶

記者黃玉婷／綜合報道

歌手王力宏與李靚蕾2021年結束8年婚姻，近日傳出2人在美國紐約法庭獲准離婚，王力宏稍早透過律師證實該消息，並透露對方獲得龐大財產，甚至索要近3億台幣（約7500萬港元）；對此，李靚蕾的律師陳建州也發聲明，澄清沒拿王力宏半毛錢，甚至連當初說好的房子都未過戶。

律師：李靚蕾主動放棄爭取財產

李靚蕾的律師陳建州表示，若連司法的事實都能夠捏造「世界上就沒有正義可言」，並指出李靚蕾主動放棄爭取王力宏的財產，所以並沒有因為離婚，而取得對方的任何的財產；同時也提及，王力宏當時所說「房子會過戶到你名下」的那棟房，現今也依然在他名下，並沒有過戶給李靚蕾。

李靚蕾律師陳建州回覆：



「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。 1.首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。 2.美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。 3.由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。 4.李靚蕾小姐也從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張。「本件審理時間不斷延長」的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。 王力宏先生方才在聲明當中，公然說謊，扭曲事實的行徑，已經觸法。過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」

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