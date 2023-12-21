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娛樂
2023-12-21 21:08:22

李駿傑再與吳林峰譜寫旋律 Jeremy藉浪漫情歌《獨角獸之戀》答謝Unicron(有片)

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李駿傑(Jeremy)繼《You First》和《Fever》後，再赴台灣為《獨角獸之戀》拍MV。

李駿傑(Jeremy)繼《You First》和《Fever》後，再赴台灣為《獨角獸之戀》拍MV。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)You First》和《Fever後，推出以獨角獸之戀》為今年的情歌三部曲畫上浪漫句號。Jeremy再次夥拍吳林峰譜寫旋律，。一看歌名，不難聯想Jeremy的粉絲UnicornJeremy坦言，起初只想做一首開心、甜蜜情歌，的完美戀愛感覺，「今次獨角獸做主題，唔係真係為咗Unicorn而寫，本身係諗住寫好完美嘅三部曲Ending，後來覺得可以以呢首可以表面係一個完美的愛情結局，但同時亦係對Unicorn感謝嘅歌，同埋本身首歌係諗住叫U And I，但填詞人Oscar一開始就俾咗獨角獸之戀呢個Option我，又覺得呢個名幾特別又容易記，所以就用咗呢個歌名。」Jeremy回想Unicorn持續的支持，決定一曲兩用，作為答謝歌迷的禮物。

李駿傑(Jeremy)再赴台灣拍《獨角獸之戀》MV，《獨角獸之戀》為今年的情歌三部曲畫上浪漫句號。 Jeremy推出《獨角獸之戀》為今年的情歌三部曲畫上浪漫句號。 Jeremy遠赴台灣拍《獨角獸之戀》MV。 Jeremy以《獨角獸之戀》MV作為送給粉絲Unicorn的禮物。

感激吳林峰幫手埋尾

Jeremy今年特別推出愛情三部曲，而來到最後一首獨角獸之戀，他亦參與作曲的部份，他說：「今次風格變做一個我自己未嘗試過嘅輕快、R&B歌曲，係因為想今年三部曲有個好好嘅完結。一段感情當然希望開開心心繼續落去，甚至白頭到老，創作嘅時候寫咗一啲開心嘅Melody，覺得好啱作為呢個三部曲嘅完結，後來覺得好似諗唔到更好嘅Verse以及其他部份，就問吳林峰可唔可以幫手寫，諗唔到啊！佢好好人就幫我完成呢次創作。」

Jeremy自言看台劇長大，特地往台灣為《獨角獸之戀》浪漫MV。 Jeremy自言看台劇長大，特地往台灣為《獨角獸之戀》浪漫MV。 Jeremy自言看台劇長大，特地往台灣為《獨角獸之戀》浪漫MV。 Jeremy自言看台劇長大，特地往台灣為《獨角獸之戀》浪漫MV。 Jeremy以《獨角獸之戀》作為送給粉絲Unicorn的禮物。 Jeremy特地往台灣為《獨角獸之戀》浪漫MV。

再赴台灣拍浪漫MV

新歌MV跟前兩首作品一樣，前往台灣取景拍攝，他解釋：「我腦海的台灣係一個好啱拍拖嘅地方，可能因為自己睇好多台劇長大，好多好浪漫感覺喺台劇入面吸取返嚟。獨角獸之戀嘅氛圍好適合喺台灣拍攝，所以再一次去台灣。另外，如果喺台灣拍就會多啲選擇，因為台灣地方大啲，多啲大自然嘅地方，安排拍攝行程上都方便啲。」

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