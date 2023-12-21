李駿傑再與吳林峰譜寫旋律 Jeremy藉浪漫情歌《獨角獸之戀》答謝Unicron(有片)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)繼《You First》和《Fever》後，推出以《獨角獸之戀》為今年的情歌三部曲畫上浪漫句號。Jeremy再次夥拍吳林峰譜寫旋律，。一看歌名，不難聯想Jeremy的粉絲Unicorn，Jeremy坦言，起初只想做一首開心、甜蜜情歌，的完美戀愛感覺，「今次獨角獸做主題，唔係真係為咗Unicorn而寫，本身係諗住寫好完美嘅三部曲Ending，後來覺得可以以呢首可以表面係一個完美的愛情結局，但同時亦係對Unicorn感謝嘅歌，同埋本身首歌係諗住叫U And I，但填詞人Oscar一開始就俾咗《獨角獸之戀》呢個Option我，又覺得呢個名幾特別又容易記，所以就用咗呢個歌名。」Jeremy回想Unicorn持續的支持，決定一曲兩用，作為答謝歌迷的禮物。

感激吳林峰幫手埋尾 Jeremy今年特別推出愛情三部曲，而來到最後一首《獨角獸之戀》，他亦參與作曲的部份，他說：「今次風格變做一個我自己未嘗試過嘅輕快、R&B歌曲，係因為想今年三部曲有個好好嘅完結。一段感情當然希望開開心心繼續落去，甚至白頭到老，創作嘅時候寫咗一啲開心嘅Melody，覺得好啱作為呢個三部曲嘅完結，後來覺得好似諗唔到更好嘅Verse以及其他部份，就問吳林峰可唔可以幫手寫，諗唔到啊！佢好好人就幫我完成呢次創作。」