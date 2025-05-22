李駿傑專訪｜與花姐喊住釋前嫌：感謝她的harsh　沿途高低有「3妹豬組大表Jer」伴經過

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)以個人歌手身份發展3年，在踏入三十而立之年，於7月4日迎來首個公開售票個人演唱會《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》，他坦言能完成開個唱的「願望清單」，可說是送給自己的禮物。從小夢想成為歌手，18歲面試韓國練習生落選、參加《全民造星》成為男團成員，由隱形人到唱功備受肯定，Jeremy回看沿途高低有MIRROR兄弟陪伴，少不了是「嚴母」花姐一針見血的當頭棒喝。

請嘉賓是社交 其實Jeremy在單飛1年半後，已曾舉行《MOOV LIVE JEREMY》音樂會，但公開售票卻是首次，他笑言是成功洗腦，「我上次開完騷後，經常向花姐和經理人團隊講，若再開演唱會想怎樣，終於成功洗腦。」他表示要將腦海的構思都呈現在演唱會中，保證開場便會全場嘩然，並劇透現正秘密苦練一種優雅的弦樂器。嘉賓方面，他說笑要請偶像太妍，然後才認真道，「請嘉賓也是種社交，上次開音樂會請了Serrini後，就有機會合作《唯美本尊》，是一個很好的『搲歌』方法，其實我一直好想搲陳蕾一首歌其實之前都有溝通過，等著有這機會。」 Jeremy的歌曲偏向高難度，更要又跳又唱，他苦笑道，「講起都想哭！每次都說下次不要再出那麼難的歌，但收來的demo都好難，可能他們的既定印象是我應付到，某程度來說，都是對自己的肯定。」距離開騷只剩約個半月，完成月底KKBOX香港風雲榜後，Jeremy將全面閉關，鍛練體能和學唱歌，務求以最佳狀態走上舞台。

睇騷之鬼 擴闊視野 其實這半年Jeremy已密鑼緊鼓地籌備演唱會和首張個人專輯，不料發生「抄歌風波」，他直言或多或少有影響，「但不一定是壞影響，是一個成長，其實有很多事，經歷了才會成長，明白要怎樣避免一些錯誤，反思自己。其實沒太大影響，最主要都是怎樣做得更好的表演和音樂給大家。」至於舞台設計可會因此有所顧慮，他淡然道，「其實都沒法擔心那麼多，人家怎樣想，真的控制不了。」他舉例指其黑暗曲風，通常都離不開黑色和紅元素，難免有相似之處，他自嘲道，「我的樣子也被人覺得跟另一人相似，也沒辦法。」他認為若擔心太多就甚麼都不敢試，「盡量擴闊自己的視野，不是要抄襲，而是從不同的人身上，學習好東西，變成屬於自己的東西，這學習過程很重要。」 Jeremy近年在舞台上越見獨特魅力，他笑言經過MIRROR巡迴演唱會的洗禮後，漸學懂享受舞台，「香港站的16場是很大挑戰，同一個rundown做16次，就會慢慢習慣，不用太緊張，發現當你享受表演更加好，觀眾都會看到。」還有跟李幸倪、馮允謙、肥仔@ERROR合作的《拉闊音樂會LAVA 》，以及MIRROR與COLLAR聯乘的《MATCHICAL LIVE 2024 》等，跟不同拍擋合作，一起努力突破擦出新火花，也是深刻難忘經歷。作為「睇騷之鬼」的Jeremy，從中取經當然大有得著，「記得去年的Jer和MC的演唱會，有一部分是在場中間的籠表演，我常覺得要從T台走出去，原來也可以這形式，給較後排的觀眾新鮮體驗。」

點止誇誇咁膚淺 隨著累積舞台經驗，Jeremy直言自信提升，沒那麼在意別人的評價，「以前想滿足別人怎樣，漸發覺可以滿足幾多人，不如做好自己應該要做的事，如果你有誠意做好的話，別人一定會看到。」當然，MIRROR兄弟幫助鼓勵亦功不可沒，他由衷表示，「有很多秘密或者心理底話，很難跟圈外的朋友說，因牽涉很多東西，只能跟他們分享，才會明白和有共鳴，或者給你情緒價值，幸好有他們，我才熬得到今天。」深刻的例子多不勝數，在大眾眼中，Jeremy仍未被認定唱得之人時，好兄弟們已獨具慧眼，「初道時Edan、Jer，還有Stanley經常說Jeremy很好很厲害，要繼續努力。其實那時一直懷疑自己，無論身邊的人說甚麼，都有有一個問題，但他們說得多，你就會相信，就像Stanley經常讚自己靚仔，讚到真的以為自己好靚仔，他們就是這樣洗我腦。」 Jeremy不忘補充，兄弟都會聽他傾訴心事，「我們的相處方式不只是『誇誇群』那麼膚淺！」Edan、姜濤和Anson Lo都會不時主動陪伴，「Stanley就經常都叫我去他家，介紹我認識更多新朋友，他們都有各自的方法令我成長，或是逼我做得更好，我變得外向，某程度都是因為這些所謂的「E人」逼著我成長，因為他們很開心，經常都給我開心的感覺，令我更加開朗了、光明了，以前像一塊烏雲，現在變得更加開心正面。」

公平地嚴苛 不過，論到最能點醒他的一位，始終是經理人花姐，同輩隊友的視野較相似，但經理人團隊會看整體，「或者她看到觀眾想看的，所以評語是更加銳利一點，當刻會難受，都會帶點傷痛，但那是可接受的，因為有痛才會有成長，始終人家為了你好，你覺得對就去做。」曾或誤會對方針對自己，遲遲未有solo，但退後一步，發現這位「嚴母」對12子同樣地嚴苛，只為讓他們成為更好的藝人，他透露現在跟花姐已無所不談，早前趁搭飛機時，敞開心扉重談舊事，「大家傾到眼濕濕想喊，其實大家都是誤會了對方，都是自己想多了。有時候坦誠或直接說出自己感受，比藏在心裡又胡思亂想更好，否則關係只會越來越差。」 倔強不忿成動力 回想未出solo前，曾被花姐狠批聲底薄、高音尖、體能差，Jeremy自問已勤力練唱歌和健身，質疑花姐忽視他的努力，「其實別人真的看不到成果，這是客觀事實，別人不理會你多努力，亦不會無時無刻看著你做什麼，大家只看最後結果，得不好就有負面評論，是很正常的事。所以我現在回想，很感謝那時花姐的harsh，反而幫助到我去面對，之後更多人的harsh，某種程度上令自己更強壯，才會有今天的自己。」花姐曾在《呂濤米Lo Seoul》指他很倔強，很有想法只是扮聽話，Jeremy也直認不諱，「其實我內心有一種不服忿氣，無論是Haters或負評，例如初出道話我唱高音好尖，聲音不夠厚，好難聽，我就練好自己的聲音，這些所謂的倔強或不忿氣，才能給自己力量堅持做到最好。當然我也有自己的標準，大家說我很醜，難道我去整容嗎？要視乎合理的範圍。」從昔日追夢的小伙子，走到今日於舞台上發光的歌手，Jeremy還要多謝自己。