李駿傑日本演唱《First Love》緊張如初見花姐 與Anson Lo玩遊戲特登輸(有片)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日(12日)於銅鑼灣出席雪糕限定主題店的活動，他自言喜歡吃士多啤梨味的雪糕，並趁機tag他與盧瀚霆(Anson Lo)、姜濤和呂爵安(Edan)的小組歌《Strawberry Love》。踏入11月即馬不停蹄，在日本表演回港後，又投入MIRROR6周年的MIRO見面會，問到如何慰勞自己，他笑言要吃雪糕火窩，至於找哪位成員共享？當然是邱士縉(Stanley)，「佢昨晚激嬲我嘛，要哄返我。」不過，他澄清其實是節目效果，當時只是扮嬲。

不容有失 200%努力 Jeremy於上周三(6日)擔任東京國際音樂市場(Tokyo International Music Market，簡稱TIMM)的壓軸表演嘉賓，他直言緊張到呼吸困難，甚至被花姐問點解出道6年仍是超緊張，「因為我覺得呢個騷對於自己好緊要，唔可以有錯失，所以要盡200%努力作準備。」首次以個人歌手身份在當地音樂節獻唱《First Love》，Jeremy花了接近兩個月練習，表演時連觀眾都不敢看，「好似重新出道，感覺似《造星》面試，第一次見花姐時。」Jeremy更即席哼唱幾句《First Love》，他自評表演僅合格，暫仍未敢重看演出片段。 與Unicorns打卡 未被揭穿 他又表示，本來準備以日語自我介紹及講開場白，本來要說「今日能夠在這裏見到大家很開心，不過突然發台瘟，腦海一片空白，「唔記得ureshii(開心)點講，好彩都有台下觀眾提醒。」他表示此行認識了不同地方的音樂人和歌手，不知當地樂迷對他的印象如何，若有機會也想在日本推出solo作品。這次演出有大批Unicorns隨行，並購下戶外巨型應援廣告，Jeremy試過潛入Unicorns群組 打卡，但逗留數分鐘仍沒有被發現，最後也沒有自揭身分就離開了。

沒有嬲豬 與大表哥愛鬥嘴 談到昨晚(12日)他在MIRROR 6周年見面會表現激動，與Stanley互窒對罵，Jeremy笑言，「只係扮嘢！」全程沒有嬲嬲豬，並解釋隊友喜歡取笑他一激動就面紅，「噚日純粹想營造節目效果，同Stanley玩吓，因我同佢相處都鍾意鬥嘴。」當晚只是將隊友間日常相處搬上舞台，自問很難動真火。 樂於受罰 視分數如浮雲 Jeremy與Anson Lo的Sakura組昨晚包尾慘敗，更多次被Anson Lo直喊全名「李駿傑」他笑言，「好多遊戲都唔係我好叻嘅。」他直言今次見面會是新嘗試，主要是互動見面，志在參與和派福利，「所以我哋樂意接受懲罰，分數就如浮雲，我利伸先，我哋尋日係特登輸，因為想接受懲罰。」至於未能為fans爭取離場前與12子說再見的終極福利，他笑言粉絲早已打定輸數，「佢哋話已經不抱希望，覺得我哋兩個係花瓶。」他認真表示，但大家因爭勝心強，玩起來難色會較激烈或表現激動。

直認MIRO見面會有改進空間 至於有不少鏡粉投訴舞台太長，難以看清楚台上玩遊戲情況，欠缺互動，Jeremy坦言，「因為場館問題 公司已經諗咗好多方法解決，經過第一晚後檢討，都諗咗好多方法解決，希望可照顧全場觀眾，經過今次經驗，若下次再喺亞博搞活動，希望可預備更好的互動環節，令大家都開開心心。」