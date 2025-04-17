李駿傑為新歌作曲全靠愛貓做「靈感女神」 與吳海昕化身雌雄大盜拍MV

Jeremy新歌《Tie Me Now》MV找來吳海昕做女主角。

MIRROR成員Jeremy李駿傑繼年初推出的虐心情歌《活》後，第二首派台歌強勢回歸冶艷本色，親自為跳唱新歌《Tie Me Now》新曲，他在歌曲MV上架後，在IG撰文分亨，「今次絕對係一個好大嘅挑戰，因為真係第一次由自己獨自完成作曲。」至於獨力挑戰親自作曲，他解釋：雖然收了不少demo，但始終不是自己想要的感覺，於是膽粗粗向花姐和監製王雙駿(Carl叔叔)提議自己作曲，「因為每一年都俾自己一個目標，係要有一首好Jeremy風格嘅歌。」新歌MV找來吳海昕(Sofiee擔任MV女主角，Jeremy自言化身《12怪盜》的「怪盜Remy」，執行任務時Sofiee有激烈打鬥，女方更特地學打鬥動作，Jeremy非常感激，「我地拍咗好多次，Sofiee都要跌好多次 佢都冇怨言。」



填寫國語歌詞 Jeremy感激Carl叔的信任，包容他的任性，不厭其煩地修改以逹到想要的感覺，他分享創作過程，歸功於愛貓NaNa化身「靈感女神」，「沖沖下涼，突然哼咗段chorus Lalalala個段，跟住快快手著返衫，坐係電腦台前準備認真寫，有趣嘅係 Nana叫咗我一聲，所以 chours 就係La為主調，跟住有一句嘢，就彈咗出黎 Its time to feed me now，好快地 chorus 同成首歌嘅主要感覺就出咗黎，然後就係寫曬整首歌，自己都填咗份國語詞，之後我再分享俾大家。」新歌繼續找來合作無間的周耀輝填詞，他表示直接將自己填的詞給對方作參考，「雖然今次 真係冇太多發揮空間俾老師，因為大部分都係英文同La，但係 『是我喜歡這麼』辛苦曬，有Feel嘅詞 真係可以令到整件事，更加提升，更加有畫面。」他亦不忘感謝編曲的To Lee、MV

導演 Kendra、排舞師Ali和所有參與的舞蹈員。

自嘲似斯文敗類 既然新歌取名《Tie Me Now》，舞蹈主題當然離不開領呔，Jeremy坦言花了不少心機和時間與領呔「相處」：「起初跟排舞師商討時，認為這首歌要加插一個突出的視覺元素，自然而然是將領帶融入舞蹈之中，事前花了不少心機與時間練習，希望跳『領帶舞』時更流暢自如，成功掌握「人呔合一」的Timing，自己為單看舞蹈已相當精彩，期待Live演出時更上一層樓！」除了略帶Sexy的「領帶舞」外，Jeremy在是次MV更以4款Charm爆造型現身，更笑認其中一個造型似足「斯文敗類」！他說：「今次有個造型，分別有Cap帽、戴鏈、皮褸及西裝Look，最令自己驚喜是西裝Look，雖然我們經常穿西裝，但今次的造型竟然帶點斯文敗類Feel，是平時甚少看到的另一面向，希望大家看到後也覺得特別。」 以烏龍茶扮酒 為了呈現《Tie Me Now》的壞壞感覺，Jeremy在MV中再度化身《12怪盜》的「怪盜Remy」，更要與「文青女神」吳海昕（Sofiee）打戲連場，極具挑戰！他說：「今次《Tie Me Now》MV恍如《12怪盜》的番外篇，完成了任務後，到底『怪盜Remy』平時的生活是怎樣呢？故事講述我偷了Sofiee的銀包後，跟著銀包中的卡片去到某個方，期間跟Sofiee發生了一場激烈打鬥，最後跟她變成了雌雄大盜。除了要拍打戲外，更有一場是講述我到酒吧飲酒，大家也知道我滴酒不沾，所以導演用了烏龍茶扮酒，哈哈！」

文青女神主動破冰 雖然「舞功」了得，但Jeremy大呻打戲難度超高：「最大挑戰是要拍打戲，既要表情兇狠，又要兼顧動作流暢，要裝作很用力打下去，而且我跟Sofiee第一次見面便要打交，真的壓力山大，很擔心會弄傷她，所以我甫見到她便跟她說不好意思，我們第一次見面就要打交，哈哈！不過Sofiee真的很友善，之前看她的社交網站總覺得是個文青、淑女，想不到她原來性格外向，不斷主動跟相對內向的我談天，讓大家可以熟絡一點；而且練習時亦毫不錫身，全力以赴完成那場動作戲，希望出來的效果會令大家滿意。」 為與AK做「曳豬」放棄「巨龍」 談到曾在演唱會上「與龍共舞」，跟「巨龍」Stanley的雙人舞Hot爆全場，若然再有機會開騷的話，「豬仔」Jeremy也想再度化身「曳豬」，但心儀的合作對象卻是副隊長Anson Kong。他說：「因為AK之前推出的《Blue Monkey》同樣帶點曳曳的感覺，如果可以跟AK合作有點壞的《Tie Me Now》，一起玩呔，曳上加曳一定會很好看呢！」在表演上想曳豬的Jeremy，對著一眾Unicorns當然是「乖豬」，並預告除了《Tie Me Now》即將邀請歌手朋友接受dance challenge 外，即將推出的專輯中更有其他親自作曲及參與填詞的新歌，希望打造一張專屬與Jeremy與Unicorns的專輯，超級寵粉。