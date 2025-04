李駿傑為新歌作曲全靠愛貓做「靈感女神」 與吳海昕化身雌雄大盜拍MV

Jeremy新歌《Tie Me Now》MV找來吳海昕做女主角。

MIRROR成員Jeremy李駿傑繼年初推出的虐心情歌《活》後,第二首派台歌強勢回歸冶艷本色,親自為跳唱新歌《Tie Me Now》新曲,他在歌曲MV上架後,在IG撰文分亨,「今次絕對係一個好大嘅挑戰,因為真係第一次由自己獨自完成作曲。」至於獨力挑戰親自作曲,他解釋:雖然收了不少demo,但始終不是自己想要的感覺,於是膽粗粗向花姐和監製王雙駿(Carl叔叔)提議自己作曲,「因為每一年都俾自己一個目標,係要有一首好Jeremy風格嘅歌。」新歌MV找來吳海昕(Sofiee擔任MV女主角,Jeremy自言化身《12怪盜》的「怪盜Remy」,執行任務時Sofiee有激烈打鬥,女方更特地學打鬥動作,Jeremy非常感激,「我地拍咗好多次,Sofiee都要跌好多次 佢都冇怨言。」

Jeremy感激Carl叔的信任,包容他的任性,不厭其煩地修改以逹到想要的感覺,他分享創作過程,歸功於愛貓NaNa化身「靈感女神」,「沖沖下涼,突然哼咗段chorus Lalalala個段,跟住快快手著返衫,坐係電腦台前準備認真寫,有趣嘅係 Nana叫咗我一聲,所以 chours 就係La為主調,跟住有一句嘢,就彈咗出黎 Its time to feed me now,好快地 chorus 同成首歌嘅主要感覺就出咗黎,然後就係寫曬整首歌,自己都填咗份國語詞,之後我再分享俾大家。」新歌繼續找來合作無間的周耀輝填詞,他表示直接將自己填的詞給對方作參考,「雖然今次 真係冇太多發揮空間俾老師,因為大部分都係英文同La,但係 『是我喜歡這麼』辛苦曬,有Feel嘅詞 真係可以令到整件事,更加提升,更加有畫面。」他亦不忘感謝編曲的To Lee、MV

導演 Kendra、排舞師Ali和所有參與的舞蹈員。