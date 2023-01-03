熱門搜尋:
C觀點 比利 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-01-03 20:38:58

李駿傑獲獎感激恩師劉美君發掘：終可向全港介紹我是Jeremy，我真的很熱愛舞台

分享：
Jeremy奪生力軍金獎，撰千字文分享得獎感受。

Jeremy奪生力軍金獎，撰千字文分享得獎感受。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今年以個人身份推出3首單曲，日前(1日)在叱咤頒獎禮上，大熱奪得生力軍男歌手金獎，他獲獎時激動爆喊，演唱後連獎座也忘過拎走。昨晚(2日)他平復情緒後，在社交平台撰千字文分享得獎感受，感謝幕後創作團隊和MIRROR兄弟，以及在全民造星》時發掘他舞台上妖媚一面的劉美君。

Jeremy形容得獎感覺很夢幻。 Jeremy終圓夢踏上叱咤頒獎台，激動爆喊。(李睿哲攝) Jeremy得知獲獎時情緒激動，Jer上前協勵他平復情緒。(李睿哲攝)

感激MIRROR兄弟

Jeremy坦言，曾無數次幻想踏上叱咤舞台領獎，但當真正獲金獎時，才發覺還是忍不住流眼淚，而當晚回憶仍然感覺夢幻，「我終於可以站在叱咤的舞台上，表演自己的歌，向全香港介紹我是Jeremy告訴大家我真的很熱愛舞台。」在頒發生力軍金獎時，MIRROR眾兄弟為他歡呼大叫，跟他擁抱，金Jer(柳應廷)更興奮得疑似爆粗，上前助他平伏情緒好好表演。Jeremy表示，一直記得兩年前曾立下要出solo的目標，「昨天(1日)終於實現了，真的真的很感謝11個兄弟從未出solo支持到我出solo到今年拿獎 ，所有人的祝福，都很窩心。」

Jeremy感激劉美君發掘他在舞台上妖媚的特質。(李睿哲攝) Jeremy被形容為MIRROR其中一位表現最穩定的成員。(李睿哲攝) Jeremy在《全民造星》時已散發妖媚氣質。 Jeremy在《全民造星》時，獲劉美君發掘其獨特的妖媚氣質。

多謝劉美君：我做到了

除了感謝金廣誠、魯庭暉、花姐、王雙駿、周耀輝、張繼聰、吳林峰、Unicornsss(粉絲暱稱)和梳化服等幕後團隊，Jeremy不忘感激全民造星》的導師劉美君，「真的很感謝劉美君老師，感謝老師發掘的這一條路(妖媚)，發現了我的這一面，參加全民造星改變了我的一生，更沒有想過在5年後的今天，可以拿到新人金獎謝謝老師，看到我的好，把我留下，不然可能現在所擁有的都不可能發生，希望這個獎 可以讓你知道我做到了。」劉美君也留言大讚：「you did it, baby!!!!!!!」隊友Edan(呂爵安)則大讚他是「a natural born performer!!!」張繼聰亦大讚，「Congratulations 好叻仔」

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受