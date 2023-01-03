李駿傑獲獎感激恩師劉美君發掘：終可向全港介紹我是Jeremy，我真的很熱愛舞台

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今年以個人身份推出3首單曲，日前(1日)在叱咤頒獎禮上，大熱奪得生力軍男歌手金獎，他獲獎時激動爆喊，演唱後連獎座也忘過拎走。昨晚(2日)他平復情緒後，在社交平台撰千字文分享得獎感受，感謝幕後創作團隊和MIRROR兄弟，以及在《全民造星》時發掘他舞台上妖媚一面的劉美君。

感激MIRROR兄弟 Jeremy坦言，曾無數次幻想踏上叱咤舞台領獎，但當真正獲金獎時，才發覺還是忍不住流眼淚，而當晚回憶仍然感覺夢幻，「我終於可以站在叱咤的舞台上，表演自己的歌，向全香港介紹我是Jeremy，告訴大家我真的很熱愛舞台。」在頒發生力軍金獎時，MIRROR眾兄弟為他歡呼大叫，跟他擁抱，金Jer(柳應廷)更興奮得疑似爆粗，上前助他平伏情緒好好表演。Jeremy表示，一直記得兩年前曾立下要出solo的目標，「昨天(1日)終於實現了，真的真的很感謝11個兄弟，從未出solo支持到我出solo，到今年拿獎 ，所有人的祝福，都很窩心。」