李駿傑現身回應抄歌風波 Jeremy認唔開心決定重製《Tie Me Now》

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)今日現身觀塘，出席小組團綜《呂濤米Lo Seoul》記者會，4層商場早已企滿fans，當中不乏Unicorns(李駿傑fans)，以示對涉歌風波的Jeremy的支持，四子在台上分享拍攝團綜的趣事，又化身燒肉、年糕、泡菜和牛骨大玩遊戲，並即席玩Cosplay向現場fans派福利。

四子於活動後接受訪問，Jeremy首度開腔回應「抄歌風波」，談到昨晚推出全新的intense version，他表示是經理人團隊、音樂團隊包括監製王雙駿和編曲人To Lee的共同決定，直認自己就今次事件感到不開心，「做音樂初衷係為大家帶來唔同面貌，希望大家開開心心享受音樂。決定將MV下架，推出新嘅版本，都係同團隊商量嘅結果，因為我都好想坦然咁面對自己音樂、自己的舞台，想做一個更好的表演。因為唔想以後喺舞台表演呢隻歌會有啲遲疑，唔想呢件事發生，想每次表演都做到100%比大家，我寧願出新version，讓大家feel到呢首歌嘅力量。」

我有聽過唔代表要抄佢

他表示事件發生之後，立即跟音樂團隊討論，如何令整件事更好。他強調自己沒有抄襲的意圖，「我希望今次作品令大家睇到更成熟、更好嘅Jeremy係點，今次係一個好好嘅經歷，可以學更多嘢，令自己之後作曲、做音樂都有更好作品俾大家睇到。」他稱自己是一個K-POP迷，所以有聽過《Red Lights》。

他說︰「我有聽過唔代表要抄佢，作為一藝人抄襲係好大件事，自己係唔允許發生呢件事。今次推出新版本，係話俾大家知我嘅決心係咩嘢，我想做好自己音樂，想呈現好面貌俾大家睇到。呢件事令大家有好多唔同爭拗，希望隨住呢個新版本可以減退，大家可以著重我嘅作品，欣賞我係一個點樣嘅藝人，我一直都想做一個Jeremy式嘅音樂或者路，我會繼續加油。」