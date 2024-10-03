李駿傑破格演繹新歌MV 鼓勵大眾以惡制惡面對逆景

李駿傑Jeremy在最新作品《Villain》中一改形象，MV中以惡棍造型示人。他說︰「今次係好想大家喺面對負面嘅事情嘅時候，會用惡棍嘅心態去面對：『你哋蝦蝦霸霸，我唔驚你哋㗎！』係咁樣去面對佢哋，令到自己開開心心，可以做到自己想做嘅嘢，然後enjoy自己生活，同時面對好多唔同嘅難題。」

為了配合歌曲主題，Jeremy在MV中當然要化身一名惡棍！Jeremy搞笑介紹：「 我好壞呀！今次造型比以前再多啲唔同感覺，第一次用headband，又有唔多正經嘅西裝，仲有格仔恤衫，都係有別於自己以前MV造型，喺造型上係有新嘅挑戰，同埋唱法上都想再有少少壞感覺，希望有啦！」

其實這個七彩繽紛的造型，十分配合即將舉行的《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會，Jeremy亦率先透露：「《Villain》係會喺MATCHICAL呢個show首次獻唱，首歌咁colourful，同個show都好夾，相信到時會有唔同嘅色彩出到嚟，好期待到時唱俾大家聽。」