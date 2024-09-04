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娛樂
2024-09-04 22:22:46

李駿傑見古天樂唔敢搲job Jeremy化身潮語博士為MIRROR創「HLHLZ」(有片)

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Jeremy出席護膚品牌活動。

Jeremy出席護膚品牌活動。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy) 今日(4日)與古天樂現身尖沙咀，出席護膚品牌活動。首次單人匹馬與古天樂近距離接觸，Jeremy直言，「我企古生隔籬，唔敢唞氣，好似見到神嘅感覺，因為以前睇過好多古生嘅作品。」問到可有跟古天樂傾偈，他笑言只懂跟對方說：「古生，你好。」他直言也想跟對方合作拍戲，從中偷師。

Jeremy與古天樂出席護膚品牌活動。 Jeremy與古天樂出席護膚品牌活動。

錄音傳情 冧爆fans

Jeremy將於本周六(8日)29歲生日，早前出席fans舉辦的生日會慶生，他表示因疫情關係，已多年沒有辦生日會，今次出席人數大增，感受更多的愛，非常感動。Unicorns亦為他舉辦生日展，Jeremy特地錄了6段冧爆fans的情話，他笑言很難為情，回想亦面紅紅，「句句都好大挑戰，好肉麻，錄完自己也不敢重聽。」

至於Unicorns希望他成為潮語博士，Jeremy就即席創作MIRROR專屬的全新潮語「HLHLZ」，他解說，「即係好叻好靚仔，除咗MIRROR，所有藝人都合用。」

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爭取明年開個唱

提到生日願望，他表示暫不透露，但與Unicorns(fans暱稱)有關。問他何時舉行個人演唱會，他坦言一直都想，「我上次關show已是上年的事，經過今年不同歷練，下年如果有機會，希望能呈現更好的Jeremy。」他又表示希望能約齊「生日群組」的成員一齊慶祝。

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