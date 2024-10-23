李駿傑邱士縉「巨豬CP」合體搵真銀 預告第二小組歌MV霸氣憤怒又帥氣(有片)

Jeremy與Stanley分享護膚心得時不斷互mean，推介品牌的冷凍膠原產品，被Stanley指要補充骨膠原的Jeremy反擊，「我仍需要補，剛剛到年紀，但Stanley已經補都冇用。」Stanley又笑指Jeremy面大要多用護膚品。Jeremy自認較「姿整」，Stanley自言有女友Alina提點。早前MIRROR拍攝團綜，問到誰的廚藝最差時，兩人異口同聲表示不會用「差」來形容，某些成員的廚藝仍有待進步，但已比以前好，Stanley笑言：「起碼識分鹽同糖。」Jeremy自認廚藝麻麻，最叻炒飯。至於廚藝最好的成員就首推AK和陳卓賢(Ian)，Stanley表示，「Ian偏向Fine Dining，整奄列要加一畫茄準，唔食得都睇得，AK煮的就食得。」

兩人直言期望再合體拍廣告搵真銀，問到可會拍女性用品如衛生巾廣告時，他們就累顯猶豫，Jeremy坦言：「好似搵返女性會好啲，我地唔識用喎！」Stanley笑言交公司決定。談到第二首小組歌，說好10月內推出，昨晚拍港台劇至凌晨3時的Stanley，竟以為現在才是月中，幸有Jeremy代答補充，Stanley預告他與Ian、Jer和Tiger的小組歌將於10月30日推出，已拍好MV，他劇透表示，「有霸氣一面，有憤怒一面，仲有帥氣的樣子，男人味勁啲。」他再次強調不是Band小組，曾考慮在MV玩樂器，但最後覺得不太需要，也就沒有玩。」

Jeremy等待適合角色 Jeremy早前參加商台的排球賽，要帶護膝上陣，被Stanley取笑「屎波架生多」，他直言球技生疏，對於不少網友都想開拍《男排女將》續集，他直言也希望能再與一班隊友拍劇，但現時各人工作忙碌，相信較難成事。他表示不抗拒拍戲，亦有試鏡，等待合適的角色，但這陣工作忙碌，暫時聚焦為不同演出作準備。