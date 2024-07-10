李駿傑靠聽歌面對負評　最嬲家人被攻擊

MIRROR成員李駿傑Jeremy向來予人人畜無害的，在面對流言蜚語的時候，他會如何面對？Jeremy借最新跳唱作品《TOXIC!》跟大家分享他如何面對負評。 Jeremy表示自己以前很介意別人的言論，「以前嘅自己係一個好冇自信嘅人，但而家學識如何去排除呢啲毒素，所以呢首歌想話俾大家知，要分辨周圍嘅毒素，唔好俾負面能量影響。」

Jeremy向來予人溫柔、平靜、冇脾氣的感覺，面對網上一些惡意批評，他很快便會忘記得一乾二淨，他說：「好多唔開心嘅嘢，一瞓醒就唔記得，冇一個會令我嬲到記佢一世，但如果當時見到好嬲，可能係鬧屋企人，呢啲係會好嬲。」那麼，當他好嬲的時候，他又怎樣抒發情緒呢？Jeremy表示他會以一貫的平靜態度對待，他說：「嬲會盡量忍，如果好嬲好唔開心，我會聽我自己鍾意歌手嘅歌，聽啲開心歌去洗滌自己心靈。」 Jeremy這次又飛到台灣拍攝MV，而且同樣邀請了Borry執導。Borry特別到在MV中show了一些具攻擊性的字句，直截了當讓大家親身體驗讀到這些惡意批評的感受，不過Jeremy強調：「唔係所有都喺我身上發生過，唔使擔心。」

早前Jeremy在香港出席活動時展現了一頭駁髮，其實也是特別為這次《TOXIC!》而設計的髮型，Jeremy介紹道：「MV最後一套衫，以戰神形象呈現，好似戰神要長頭髮會有氣勢啲，好似可以俾啲新鮮感大家。自己都好想試下如果頭髮再長啲會係點呢，所以今次藉住呢個機會去試一試，我自己都好鍾意呢個長髮造型！」 為了這些《TOXIC!》的跳舞部份，Jeremy找來木炭老師編舞，Jeremy說：「其實我係問邱鋒澤，五堅情平時係用開乜嘢排舞老師，邱鋒澤就推介咗木炭老師。今次嘅舞蹈比我以往solo嘅舞難，係最難嘅一隻舞，好講求力量同控制，呢啲都係我嘅弱項，但木炭老師編舞之前有做research，睇過我之前一啲表演，佢覺得今次編排希望可以幫我呈現到比較strong嘅一面俾大家睇到。」