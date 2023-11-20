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娛樂
2023-11-20 13:39:21

李駿傑預告下月出solo已秘密赴台拍MV Jeremy無懼坐Jer車但對Edan較有信心(附訪問片)

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Jeremy預告將於12月推出全新曲風solo，並已秘密往台灣拍MV，為fans送上驚喜。(陳奕釗攝)

Jeremy預告將於12月推出全新曲風solo，並已秘密往台灣拍MV，為fans送上驚喜。(陳奕釗攝)

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)與P1X3L成員Phoebus(吳啟洋)今日(20日)出席水晶首飾品牌活動，現場大批粉絲舉牌支持，場面熱鬧。Jeremy昨晚剛完成一連4場《12怪盜》互動體驗場，他受訪時表示，為了精神奕奕見fans，也讓自己有足夠休息，故不感疲倦。Jeremy表示現已開始為演唱會綵排，同時他預告將會推出全新solo作品，「大概12月，本來跟大家說今年底沒有新歌，諗住呃吓大家，是大家第一次聽我唱的曲風，MV也拍了，早前我已靜悄悄往台灣拍MV。」他表示特地找台灣導演拍攝，保證靚景，unicorn們密切期待。

Jeremy出席水晶首飾品牌活動，自言喜歡戒指飾物。(陳奕釗攝) Jeremy出席水晶首飾品牌活動，現場大批Unicorn支持。(陳奕釗攝)

繼續雪藏車牌 寧坐隊友車

今日是隊友Jer(柳應廷)生日，Jeremy在IG限時動態為Jer B送上祝福，昨晚活動結束後也有砌蛋糕慶祝，至於送甚麼生日禮物，他自言喜歡戒指飾物，貼心揀戒指送給對方。問到可會送Jer喜歡的手錶和車作禮，Jeremy笑言考慮送模型車給對方，並認真表示會約Jer食飯慶祝，至於可有膽量做「P牌」Jer的乘客，他毫不考慮表示，「夠膽！最細膽的阿Lo(Anson Lo)都坐過，冇咩危險，佢係覺得暈，相信再練吓技術就OK。」問到對Edan(呂爵安)駕駛技術可有信心？他坦言，「我對Edan的信心大過阿Jer，因為他經常好有自信，第一堂已可駛出街，夠膽已經好勁，因為我揸車唔夠膽。」問到會否重燃駕駛的熱情，Jeremy就耍手擰頭，表明繼續雪藏車牌，「因為車速超過70km已好驚，如果MIRROR個個有車牌，我有11個司機都OK。」

Jeremy跟大表哥Stanley積極操肌，身形明顯比以前健碩。(陳奕釗攝) Jeremy笑言無懼做「P牌」Jer的乘客，不過對Edan的駕駛技術較有信心。

踩一分鐘單車連嘔兩次

Jeremy早前與Stanley往日本拍Vlog「巨龍與豬仔」，計劃12月推出，作為給fans的聖誕禮物。問到被Stanley(邱士縉)嫌身材未夠fit，拒絕共浸溫泉，Jeremy沒好氣的表示，「我純粹欣賞佢囉，佢都係想講這句。」至於兩個男人浸溫泉，可感尷尬？他笑言，「佢身材都已睇過，除咗底褲以下，可以著底褲浸，(日本要裸浸)都可以包毛巾。」他表示仍有跟大表哥操肌，現已沒有操到嘔，「上次操到嘔係因為高估自己，極快速踩咗一分鐘單車就嘔，嘔咗兩次，真係第一次做Gym嘔。」他半說笑指以後連單車都唔敢踩。

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