李駿傑Jeremy主動邀Serrini合唱 被爆拍MV唔敢挨近勁緊張

李駿傑Jeremy最新單曲《唯美本尊》，找來Serrini填詞，早前拍攝MV時，對方更偷偷現身客串演出，令Jeremy驚喜萬分，更想到要跟Serrini推出合唱版，並拍攝特別版MV。其實Serrini在《唯美本尊》MV以彩蛋形式客串演樓下鄰居時，亦有教路如何演繹這首歌，Jeremy道：「當日Serrini有教我點樣去唱呢份詞，同我解釋點解咁寫，要擺咩語氣會好啲 ，我聽住佢唱，就覺得，啊！佢唱得好好聽啊！唔得，真係要同佢合作，所以拍完MV嗰晚就即刻WhatsApp花姐，問可唔可以合唱，然後再有同事幫忙，促成呢件事。」近期旅居外地的Serrini，趁工作安排回港一趟， 特地抽空錄音兼拍MV，《唯美本尊》合唱版也就此誕生。

讚Jeremy準備充足 合唱版的《唯美本尊》沒有特別轉Key，但Serrini想加點新意，她說：「唔想就咁和音，好似冇乜意思，所以我加咗好多Melody，同埋好似Answer Back嘅嘢，而家似新作品。」Jeremy表示很喜歡這個版本，說：「當日錄音係我錄先，跟住Serrini錄，本來我錄完就可以走，但我唔肯走，要留喺度聽埋先。之前我聽到冇任何混音嘅版本都已經好好聽！到聽到完整版本，係非常鍾意。」Serrini在錄音室聽過Jeremy現場錄音的表現，也大讚他要妖要放鬆都可以按指導即時做到，十分專業，Serrini更說：「我係幾Surprise Jeremy把聲幾入咪，同埋佢一嚟到就話食咗嘢OK可以即刻錄。監製驚佢嚟自男團，要跳舞，唱歌會唔會要多啲時間Warm Up，又唔係，一入嚟就Ready，歌詞又唔使睇！」Jeremy聽到這裡即說：「自己歌嘛！如果唱唔到好大鑊，哈！」

獲Serrini賦予本尊形象 其實在製作《唯美本尊》之始，Jeremy只是簡單地寫了短短的內容，他回憶內容道：「其實嗰陣我係想話，世界有好多負能量，有好多唔好嘅人與事喺我哋身邊發生，好多時候我哋冇辦法去改變佢，最多只能忽視佢，希望用呢首歌教大家點樣去忽視呢啲事情。我冇特登去諗擺啲乜嘢形象落去呢首歌裡面，但係Serrini就為我賦予咗本尊嘅形象。」Serrini亦解釋到她很想將Jeremy提到的負面情緒，變成了正能量，她道：「Jeremy寫嘅幾句嘢太簡單，要深入啲，仲要將我自己成日幻想啲囝囝應該係咩樣，就安喺佢身上。因為我好鍾意《半》嘅MV造型，係諗住嗰個樣嚟寫，而歌名如果用『唯我獨尊』太過硬，然後就諗到『唯美本尊』，因為我哋成日覺得Jeremy好靚，但點樣再Elegant啲？而家佢染金毛就更加係『唯美本尊』嘅樣。」