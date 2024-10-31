李駿傑Jeremy備戰首次日本演出曬流利日文 Gin Lee聞粉絲紮營霸位：好心痛(有片)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)、李幸倪(Gin Lee)、吳冰、李靜儀(Heidi)和蔡穎恩(Evelyn)等現身銅鑼灣，出席時裝品牌聯乘《綠野仙蹤》電影85周年系列限定店開幕活動。Jeremy表示將於下月6日將出發往日本參與翌日舉行「第21屆東京國際MUSIC MARKET」的演出，預告屆時將獻唱一首日文歌，他直言首次獨自參與外地表演，心情緊張，現正努力備戰，更即場以流利日文自我介紹，引來全場起哄，「有食番少少夜粥！」不過請他多說兩句時，他「面都紅晒」表示：「我冇貨喇！」身旁的Gin Lee即為他加油。

臨近年尾又是樂壇派成績表的日子，Gin Lee今年狀態大勇，已有3首作品奪得叱咤冠軍，大有機會奪女歌手金獎，她直言：「有，緊係好。」但始終獎項難控制，「我對自己的音樂作品有信心。」並預告12月會再推出新作品，並將與馮允謙(Jay Fung)合作出歌，Jeremy聞言即嚷著：「我又要！」談到下月4日將舉行叱咤頒獎禮記者會，有fans提早十多天露宿霸位，兩人呼籲大家要互相尊重，留意天氣和注重身體和安全，Gin Lee補充說：「好想叫佢哋返屋企，好心痛。」

讚 Tiger 瀟灑有型

Jeremy與Gin Lee因「拉濶音樂會LAVA」結緣，並於903 Allstar排球賽重聚，他大讚Gin Lee好搏命，「佢拉傷腳，但仍照跑照跳，完全唔理。」問到傷勢如何時，她表示，「完賽後第二日發炎，痛到半夜醒，即刻求醫，現在完全冇問題。」Gin Lee指自己廿多年沒有打排球，重撚一份熱情。

MIRROR昨日推出第二小組歌，Jeremy大讚MV拍得好有型，問到誰最有型時，他就首推Tiger：「Tiger好瀟灑。」至於MIRROR團綜《MIRROR Chef》，他表示預計12月中播出，屆時可陪有家過聖誕。