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娛樂
2023-05-23 22:05:00

李駿傑Jeremy有望今年開騷 網上行突宣布舉行音樂會

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Jeremy在The First Take的表現令人讚不絕口。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)在過去的音樂頒獎禮上橫掃多個新人獎，早前他在The First Take的表現令人讚嘆不矣，柳應廷(Jer)、姜濤及盧瀚霆在直播中指他們合唱《Rumours》，Jeremy提供了不少好意見，他與Jer更成為軍師。有粉絲不滿MakerVille未有為同樣有推出單曲的Jeremy大感不滿，連日來在網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動

隊友陳卓賢出席活動時，更Jeremy公開爭取，「Jeremy每次唱live都好壓台，表現好好，他的能力亦有目共睹。每個成員都有獨當一面之處，所以希望都可以有屬於自己發光嘅時候，無錯，我再度公開爭取。今日終於傳來好消息。

網上行在專頁宣布將會舉行「網上行夢想系MOOV LIVE音樂會」。

Jeremy昨日在粉絲群組內留言「見到大家都好緊張我，謝謝大家一直都支持我。大家再等多一陣，期待。」網上行的專頁於今日中午宣布「網上行夢想系MOOV LIVE音樂會」即將回歸，並留言著大家估今次會找哪位歌手。2021「網上行夢想系MOOV LIVE音樂會」由MIRROR六子孭飛，有消息指今次音樂會將由Jeremy做主角，令他成為第7位鏡仔開個人演唱會。不過，是次演出不設公開售票，要獲得門票只好申請指定服務，當中亦會預留門票予香港電訊旗下的會員作為專屬獎賞。屈指一算，2021年簽下貴價上網計劃的用戶，合約快將到期，如果真的是Jeremy孭飛，大家可以更新合約，便有機會獲得門票了。

 

Jeremy很大機會開騷了！

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