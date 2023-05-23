李駿傑Jeremy有望今年開騷 網上行突宣布舉行音樂會

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)在過去的音樂頒獎禮上橫掃多個新人獎，早前他在The First Take的表現令人讚嘆不矣，柳應廷(Jer)、姜濤及盧瀚霆在直播中指他們合唱《Rumours》，Jeremy提供了不少好意見，他與Jer更成為軍師。有粉絲不滿MakerVille未有為同樣有推出單曲的Jeremy大感不滿，連日來在網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動。
隊友陳卓賢出席活動時，更為Jeremy公開爭取，「Jeremy每次唱live都好壓台，表現好好，他的能力亦有目共睹。每個成員都有獨當一面之處，所以希望都可以有屬於自己發光嘅時候，無錯，我再度公開爭取。」今日終於傳來好消息。
Jeremy昨日在粉絲群組內留言「見到大家都好緊張我，謝謝大家一直都支持我。大家再等多一陣，期待下。」而網上行的專頁於今日中午宣布「網上行夢想系MOOV LIVE音樂會」即將回歸，並留言著大家估今次會找哪位歌手。2021年「網上行夢想系MOOV LIVE音樂會」由MIRROR六子孭飛，有消息指今次音樂會將由Jeremy做主角，令他成為第7位鏡仔開個人演唱會。不過，是次演出不設公開售票，要獲得門票只好申請指定服務，當中亦會預留門票予香港電訊旗下的會員作為專屬獎賞。屈指一算，2021年簽下貴價上網計劃的用戶，合約快將到期，如果真的是Jeremy孭飛，大家可以更新合約，便有機會獲得門票了。