李駿傑Jeremy有望今年開騷 網上行突宣布舉行音樂會

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)在過去的音樂頒獎禮上橫掃多個新人獎,早前他在The First Take的表現令人讚嘆不矣,柳應廷(Jer)、姜濤及盧瀚霆在直播中指他們合唱《Rumours》,Jeremy提供了不少好意見,他與Jer更成為軍師。有粉絲不滿MakerVille未有為同樣有推出單曲的Jeremy大感不滿,連日來在網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動。

隊友陳卓賢出席活動時,更為Jeremy公開爭取,「Jeremy每次唱live都好壓台,表現好好,他的能力亦有目共睹。每個成員都有獨當一面之處,所以希望都可以有屬於自己發光嘅時候,無錯,我再度公開爭取。」今日終於傳來好消息。