李駿傑Jeremy粉紅髮配Sexy舞步 新歌《Closer》演繹西班牙式曖昧(附訪問片)

在去年橫掃新人獎的MIRROR成員李駿傑(Jeremy)，2023年推出的首支單曲《Closer》，以西班牙曲風跟樂迷見面，盼望在商業與妖魅之間取得平衡， Jeremy特別染了一頭粉紅色頭髮並加入Sexy舞姿，務求為樂迷奉上耳目一新的MV。

Jeremy一直鍾情Shawn Mendes與Camila Cabello合唱的《Senorita》，過去曾在不同場合演繹這歌，最令人印象深刻是《全民造星2》的演出。今年Jeremy的首支作品《Closer》更以這首歌作參考，由王雙駿監製、《造星2》出身的梁瑞峰(June)作曲及雷暐樂填詞。新歌是由是一首關於男追女剛相遇時帶點曖昧，心情有點小鹿亂撞的直白告白，Jeremy坦言：「第一年Solo已想做類似西班牙輕快跳舞曲風，能夠寫到《Closer》好開心！大家可以跟住首歌一齊嗚一齊跳舞。」

紳士搖身穿上黑皮褸

MV方面，Jeremy這次化身美食食評家，在一餐廳中偶遇了老闆娘，但對方以魔力吸引Jeremy，把他迷暈，醒來的時候，就已走進夢一般的碟子世界，但Jeremy繼續被對方迷惑，二人更慢慢蘊釀出曖昧關係。既要帶出歌曲的浪漫感，又要在畫面呈現出男女之間的曖昧之情，今次Jeremy特別換上粉紅色的髮型。Jeremy解釋道：「上年Keep咗金色好耐，好想轉髮色，藉住今次MV就轉做粉紅色，因為戀愛泡泡總係粉紅色，而家咁就啱啱好。」除此之外，Jeremy在飾演美食食評家時，以一套帶點90年代，猶如紳士一樣、多重Layer的服飾示人，但一進入夢境，他就以一身黑皮褸造型出現，Jeremy 笑言：「我要變返Wild一啲，主動吸引返女主角！」

造型以外，今次《Closer》的舞步亦比以往的性感得多，原來Jeremy曾對此作多番考量，他說：「今次舞步特登編得Sexy啲，搵咗新排舞老師Ali排隻舞，佢好快就排咗俾我，但嗰種sexy令我有少少擔心，怕做得太Over唔係幾好睇，但後尾搵返個Balance，Sexy得嚟又帶少少Man嘅感覺。」