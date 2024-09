李駿傑Jeremy 29歲生日為Unicorns錄冧豬絮語 肉麻到自己唔敢聽(有片)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日(8日)迎來29歲生日,他昨晚(7日)在28歲的最後一天,於社交平台發文感謝Unicorns (fans暱稱)一直陪伴,「終於再有機會有生日會可以和大家一起過,內心有很多的感動,因為收到你們很多的愛 。」歌迷會(FC)除了於上周日(1日)舉辦「《Voyage to the NewEra》- Jeremy Lee Fan Meeting 2024」為Jeremy預祝生日,亦在旺角舉行生日展覽,Jeremy更錄下冧豬豬的「魔法絮語」,並寫下給Unicorns的話,而fans亦可透過「魔法便箋」為偶像送上生日祝福和祈願。

展出 《 Fever 》性感歌衫

FC由上周三(4日)至16日期間,於旺角MOKO新世紀廣場舉行「Voyage To The New Era」生日展覽,讓Unicorns和公眾參觀,毋須預約。展覽以6個魔法元素劃分區域,以Jeremy各首歌曲為靈感,融入魔法元素,呼應今年Jeremy開拓的不同領域,會展出他在不同舞台演出的歌衫,包括《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱大熱《Closer》 和《Fever》的露腰性感歌衫,還有MIRROR出場的閃爆戰衣,當然還有Jeremy首個個人演唱會《網上行夢上系》的歌衫,以及 《唯美本尊》MV的標誌性stand stand。

在「神木森林」區域,Jeremy親筆寫下給Unicorns的話,「來到和大家一起慶祝的第5年,很開心大家一直都在,今年過得很快,和大家也多了很多共同回憶,真的很感謝你們!希望大家都開開心心,健健康康!今年生日依舊很幸福。」Unicorns亦可在「魔法便箋」寫下窩心回應,為壽星仔送上生日祝福。