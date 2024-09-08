李駿傑Jeremy 29歲生日為Unicorns錄冧豬絮語 肉麻到自己唔敢聽(有片)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日(8日)迎來29歲生日，他昨晚(7日)在28歲的最後一天，於社交平台發文感謝Unicorns (fans暱稱)一直陪伴，「終於再有機會有生日會可以和大家一起過，內心有很多的感動，因為收到你們很多的愛

。」歌迷會(FC)除了於上周日(1日)舉辦「《Voyage to the NewEra》- Jeremy Lee Fan Meeting 2024」為Jeremy預祝生日，亦在旺角舉行生日展覽，Jeremy更錄下冧豬豬的「魔法絮語」，並寫下給Unicorns的話，而fans亦可透過「魔法便箋」為偶像送上生日祝福和祈願。

盼fans追星勿勞氣 Jeremy在上周日舉行的生日會上，與大約1000名Unicorns預祝生日，一度哽咽分享：「感恩今年多了表演和跟大家見面的機會，因為大家的支持，我才可以走到今天這一步。」他自言很幸福很開心，希望大家無論追他或追MIRROR，都可以開心追星，「我唔想大家網上又好點都好，我都唔想大家為咗我哋而勞氣，或者為咗我哋鬧交。有好多嘢，我哋承受得喇，你哋唔需要同我哋一齊承受。我只想你哋幸福就可以。」

展出 《 Fever 》性感歌衫 FC由上周三(4日)至16日期間，於旺角MOKO新世紀廣場舉行「Voyage To The New Era」生日展覽，讓Unicorns和公眾參觀，毋須預約。展覽以6個魔法元素劃分區域，以Jeremy各首歌曲為靈感，融入魔法元素，呼應今年Jeremy開拓的不同領域，會展出他在不同舞台演出的歌衫，包括《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱大熱《Closer》 和《Fever》的露腰性感歌衫，還有MIRROR出場的閃爆戰衣，當然還有Jeremy首個個人演唱會《網上行夢上系》的歌衫，以及 《唯美本尊》MV的標誌性stand stand。 在「神木森林」區域，Jeremy親筆寫下給Unicorns的話，「來到和大家一起慶祝的第5年，很開心大家一直都在，今年過得很快，和大家也多了很多共同回憶，真的很感謝你們！希望大家都開開心心，健健康康！今年生日依舊很幸福。」Unicorns亦可在「魔法便箋」寫下窩心回應，為壽星仔送上生日祝福。

哼唱 《獨角獸之戀》 除了各款設計精美的閃咭、相架、期間限定的「紀念金幣Passport套裝」，不得不提是「絮語匙扣」，Jeremy親自錄下6句冧爆絮語，更輕聲哼唱《獨角獸之戀》歌詞，包括「辛苦晒，你已經做得好好架喇！」、「最近我發現我嘅MBTI變得同你一樣，就係LOVE」、「NaNa我返嚟喇，食咗飯飯未呀！有冇飲水水呀，有冇掛住我呀！」「掛住我嘅時候，就一齊施個魔法：You and I也叫獨角的，You and I 要繼續角力」、「我嘅魔法係咩？就係令到你更加鍾意我囉。」「快啲瞓啦喂！Good night，希望夢入面同你見多一面啦。」日前，Jeremy與古天樂出席活動後受訪，尷尬到面紅紅表示，「我收到呢個要求，都唔知要點錄……純粹以溫柔的角色講出嚟！句句都好大挑戰，講出嚟好肉麻。」他直言自己都不敢重聽，直接send給FC。他表示若有機會也會去打咭，至於可會與生日群組慶祝，他表示近來大家都比較忙，也希望能齊人慶生。

Unicorns 眼濕濕 籌備生日慶祝活動的FC籌委CW表示，2020年開始入坑，今年是唯一能集合逾千位Unicorns，在生日時近距離跟Jeremy慶祝，她坦言當日感到數度落淚，最難忘是送上魔法元素旗幟時，估不到他立即掛在頸上，巡遊一周，看出他很鍾意這禮物‧每位Unicorns 可逐一上台，近距離向Jeremy送上祝福說話短暫但寶貴，「沒想過他的3個生日願望，兩個跟Unicorns有關，我哋知道同佢心意相通，我哋願望當中有佢，佢願望當中有我哋。」她肴望來年Jeremy能有更多演出機會，跟不同前輩合作，展現不同面向，「這幾年看到他很多改變，愈來愈開朗，希望佢潮語方面更多進步，帶來更多歡樂。」 生日展覽於今晚有放魔法放映會 、大合照及口號環節，參觀及預購應援品詳情，可留意李駿傑歌迷會IG@jeremyleefansclub 展覽日期：9月4至16日 時間：上午11時至晚上9時30分