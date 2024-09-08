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娛樂
2024-09-08 15:00:00

李駿傑Jeremy 29歲生日為Unicorns錄冧豬絮語 肉麻到自己唔敢聽(有片)

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Jeremy今日29歲生日，感謝Unicorns為他舉辧生日會。

Jeremy今日29歲生日，感謝Unicorns為他舉辧生日會。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日(8)迎來29歲生日，他昨晚(7)28歲的最後一天，於社交平台發文感謝Unicorns (fans暱稱)一直陪伴，「終於再有機會有生日會可以和大家一起過，內心有很多的感動，因為收到你們很多的愛
。」歌迷會(FC)除了於上周日(1)舉辦「《Voyage to the NewEra- Jeremy Lee Fan Meeting 2024」為Jeremy預祝生日，亦在旺角舉行生日展覽，Jeremy更錄下冧豬豬的「魔法絮語」，並寫下給Unicorns的話，而fans亦可透過「魔法便箋」為偶像送上生日祝福和祈願。

Jeremy今日29歲生日，感謝Unicorns為他舉辧生日會。 Jeremy今日29歲生日，上周日出席生日會與近千名Unicorns慶祝。 Jeremy今日29歲生日，上周日出席fans Club舉辦的生日會，感觸眼濕濕。 Jeremy今日29歲生日，上周日出席生日會與近千名Unicorns慶祝。

盼fans追星勿勞氣

Jeremy在上周日舉行的生日會上，與大約1000Unicorns預祝生日，一度哽咽分享：「感恩今年多了表演和跟大家見面的機會，因為大家的支持，我才可以走到今天這一步。」他自言很幸福很開心，希望大家無論追他或追MIRROR，都可以開心追星，「我唔想大家網上又好點都好，我都唔想大家為咗我哋而勞氣，或者為咗我哋鬧交。有好多嘢，我哋承受得喇，你哋唔需要同我哋一齊承受。我只想你哋幸福就可以。」

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Jeremy今日29歲生日，fans club在旺角為他舉辧「Voyage To The New Era」生日展覽。 Jeremy29歲生日展覽，寫下給Unicorns的話。(娛樂組攝) Jeremy今日29歲生日，fans club在旺角為他舉辧「Voyage To The New Era」生日展覽。 Jeremy29歲生日展覽，fans可在「魔法便箋」寫下祝福語。(娛樂組攝) Jeremy李駿傑「Voyage To The New Era」生日展覽，展出《網上行夢上系》音樂會歌衫。 Jeremy今日29歲生日，fans club在旺角為他舉辧「Voyage To The New Era」生日展覽。(娛樂組攝) Jeremy今日29歲生日，fans club在旺角為他舉辧「Voyage To The New Era」生日展覽。(娛樂組攝) Jeremy今日29歲生日，fans club在旺角為他舉辧「Voyage To The New Era」生日展覽。(娛樂組攝) Jeremy李駿傑「Voyage To The New Era」生日展覽，展出MIRROR演唱會《Fever》歌衫。 Jeremy29歲生日展覽，有多款精美應援品讓fans選購，包括限量版「紀念金幣Passport套裝」。(娛樂組攝) Jeremy今日29歲生日，fans club在旺角為他舉辧「Voyage To The New Era」生日展覽。(娛樂組攝) Jeremy29歲生日展覽，展出多款珍藏紀念品。

展出Fever》性感歌衫

FC由上周三(4)16日期間，於旺角MOKO新世紀廣場舉行「Voyage To The New Era」生日展覽，讓Unicorns和公眾參觀，毋須預約。展覽以6個魔法元素劃分區域，以Jeremy各首歌曲為靈感，融入魔法元素，呼應今年Jeremy開拓的不同領域，會展出他在不同舞台演出的歌衫，包括《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱大熱《Closer 和《Fever》的露腰性感歌衫，還有MIRROR出場的閃爆戰衣，當然還有Jeremy首個個人演唱會《網上行夢上系》的歌衫，以及 《唯美本尊》MV的標誌性stand stand

在「神木森林」區域，Jeremy親筆寫下給Unicorns的話，「來到和大家一起慶祝的第5年，很開心大家一直都在，今年過得很快，和大家也多了很多共同回憶，真的很感謝你們！希望大家都開開心心，健健康康！今年生日依舊很幸福。」Unicorns亦可在「魔法便箋」寫下窩心回應，為壽星仔送上生日祝福。

Jeremy29歲生日展覽，親自錄下6句冧豬豬絮語，按「魔法匙扣」就聽到。(娛樂組攝) Jeremy感謝fans為他舉辦生日會。 Jeremy在生日會上收到魔法元素旗幟，立即拿著旗幟巡迴會場一周。 Jeremy在生日會上逐一與fans互動，大派福利。 Jeremy出席生日會，唱歌與fans近距離接觸。

哼唱《獨角獸之戀》

除了各款設計精美的閃咭、相架、期間限定的「紀念金幣Passport套裝」，不得不提是「絮語匙扣」，Jeremy親自錄下6句冧爆絮語，更輕聲哼唱《獨角獸之戀》歌詞，包括「辛苦晒，你已經做得好好架喇！」、「最近我發現我MBTI變得同你一樣，就係LOVE」、「NaNa我返嚟喇，食咗飯飯未呀！有冇飲水水呀，有冇掛住我呀！」「掛住我嘅時候，就一齊施個魔法：You and I也叫獨角的，You and I 要繼續角力」、「我嘅魔法係咩？就係令到你更加鍾意我囉。」「快啲瞓啦喂！Good night，希望夢入面同你見多一面啦。」日前，Jeremy與古天樂出席活動後受訪，尷尬到面紅紅表示，「我收到呢個要求，都唔知要點錄……純粹以溫柔的角色講出嚟！句句都好大挑戰，講出嚟好肉麻。」他直言自己都不敢重聽，直接sendFC。他表示若有機會也會去打咭，至於可會與生日群組慶祝，他表示近來大家都比較忙，也希望能齊人慶生。

Unicorns眼濕濕

籌備生日慶祝活動的FC籌委CW表示，2020年開始入坑，今年是唯一能集合逾千位Unicorns，在生日時近距離跟Jeremy慶祝，她坦言當日感到數度落淚，最難忘是送上魔法元素旗幟時，估不到他立即掛在頸上，巡遊一周，看出他很鍾意這禮物‧每位Unicorns 可逐一上台，近距離向Jeremy送上祝福說話短暫但寶貴，「沒想過他的3個生日願望，兩個跟Unicorns有關，我哋知道同佢心意相通，我哋願望當中有佢，佢願望當中有我哋。」她肴望來年Jeremy能有更多演出機會，跟不同前輩合作，展現不同面向，「這幾年看到他很多改變，愈來愈開朗，希望佢潮語方面更多進步，帶來更多歡樂。」

生日展覽於今晚有放魔法放映會 、大合照及口號環節，參觀及預購應援品詳情，可留意李駿傑歌迷會IG@jeremyleefansclub

展覽日期：9月4至16日

時間：上午11時至晚上9時30分

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