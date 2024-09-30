八九十年代娛圈女神李麗珍同前夫許愿所生嘅愛女許倚榕Annise，近期被爆同圈中人傳出戀情，有指Annise男友係曾經在《愛．回家之開心速遞》演佐治的前TVB藝人張明偉。有傳張明偉追許倚榕追足一年先至成功！
與張明偉已見家長？
兩個人其實暗中有交集一段時間，張明偉近月同阮政峰不時拍為動畫配音嘅短片，許倚榕都有份客串。而今個暑假張明偉post過去美國旅行嘅相，更發文多謝「旅伴」照顧，無獨有偶許倚榕都喺七八月分享旅美留影，咁啱佢同張明偉都post過紐約影嘅相，咁巧合？而張明偉近年主力參與嘅樂隊Charming Way，最近推出新歌《一些事一些人》，就找來許倚榕參演MV，Annise在MV中更加同張明偉有親密舉動。據報道指，張明偉已經同許倚榕媽咪李麗珍見面，而且李麗珍對愛女男友印象唔錯。
許倚榕2年前返港發展
35歲嘅張明偉，2010年加入TVB，起初係《今日VIP》節目嘅PA，後來喺監製鼓勵下投考藝訓班並成功獲取錄，2012年起成為藝員，代表作之一係喺《愛．回家之開心速遞》演補習名師佐治。2022年張明偉離開TVB並發展成為KOL，同時為樂隊Charming Way擔任主音名結他手。張明偉曾於美國加州讀大學，而許倚榕就喺加拿大溫哥華讀書及生活多年，2年前選擇回港發展，從事市場推廣、製作及設計等工作。
許倚榕曾經表示鍾意有音樂才華嘅男仔，玩band嘅張明偉可謂中晒條件，而且張明偉家境不俗，父親張永森為律師，曾任區議會主席、市政局議員及臨時立法會議員，2016年更獲銅紫荊星章。張明偉伯父張永霖都係大名鼎鼎，曾經係電訊盈科前身香港電訊嘅CEO，被譽為打工皇帝，至2004年辭任電盈副主席，有傳當時離職酬金高達4500萬。2008年張永霖加入亞洲電視成為執行主席，曾經豪言三年內令亞視轉虧為盈，不過一年後就以董事局有不公平情況為由辭職。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈