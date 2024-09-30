八九十年代娛圈女神李麗珍同前夫許愿所生嘅愛女許倚榕Annise，近期被爆同圈中人傳出戀情，有指Annise男友係曾經在《愛．回家之開心速遞》演佐治的前TVB藝人張明偉。有傳張明偉追許倚榕追足一年先至成功！

與張明偉已見家長？

兩個人其實暗中有交集一段時間，張明偉近月同阮政峰不時拍為動畫配音嘅短片，許倚榕都有份客串。而今個暑假張明偉post過去美國旅行嘅相，更發文多謝「旅伴」照顧，無獨有偶許倚榕都喺七八月分享旅美留影，咁啱佢同張明偉都post過紐約影嘅相，咁巧合？而張明偉近年主力參與嘅樂隊Charming Way，最近推出新歌《一些事一些人》，就找來許倚榕參演MV，Annise在MV中更加同張明偉有親密舉動。據報道指，張明偉已經同許倚榕媽咪李麗珍見面，而且李麗珍對愛女男友印象唔錯。