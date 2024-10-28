李麗麗逝世｜一代打女曾踢到成龍飛起 曾與姜大衛傳緋聞終身未嫁

李麗麗今日傳來死訊，資深傳媒人汪曼玲在個人社交平台發文，公布李麗麗於昨日(27日)因癌症病逝，享年75歲。李麗麗曾加入佳藝電視、亞洲電視、無綫電視，參演逾百部劇集，大大小小的劇集均有她的演出。

生於1949年的李麗麗於11歲時虛報年齡考入邵氏演員訓練班，雖被揭發，但以15歲之齡入行，以「打女」身份在邵氏出道，較邵氏第一女俠鄭佩佩遲闖出名堂，成名作為《游俠兒》，並曾於《師弟出馬》內飾演擅腿功的功夫少女，將成龍踢到飛起。其後，李麗麗在1975年約滿後加入佳藝電視，第一部參演的電視劇是《白髮魔女傳》，在劇中擔任第一女主角。可惜好景不常，佳藝在3年後倒閉，麗麗姐轉投麗的電視(即亞視前身) 8年後，於1988年加入TVB，被喻為「TVB第一代打女」。

《宮心計》《金枝慾孽貳》演配角突出 李麗麗於2020年以退休為由離開效力32年的TVB，其間雖然很多時演配角或甘草角色，但戲份都不少，不少古裝劇集都令觀眾留下印象。除了在1997年黃日華版《天龍八部》的四大惡人老二「葉二娘」外，《宮心計》中飾演的太皇太后近身「徐媽媽」一角，以及《金枝慾孽貳》中飾演霸氣十足的「雍貴太妃」一角，獲許多網民關注及好評，大讚其演技好。

終身未嫁 入行超過58年，李麗麗參演逾百部劇集，雖然多數飾演三姑六婆、鄰居、親戚、媽媽角色，不過李麗麗曾透露不介意角色輕重，將自己人生中最花樣的年華獻給觀眾，這種精神亦令許多後輩所佩服。李麗麗一生未嫁，早年曾跟當年邵氏當紅小生姜大衛傳緋聞，其後亦有過多次圈外男友人的緋聞，可惜未能開花結果。單身的她專注工作，並曾說過女人未必要婚姻。