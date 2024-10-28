李麗麗逝世｜為演成龍電影苦練北派武功 愛打戲因為拍得靚

資深演員李麗麗驚傳噩耗，消息指她因癌離世，終年75歲。李麗麗於1966年被大導演張徹賞識當電影女主角，當時在邵氏推出大量的武打片，李麗麗成為武打女星，絕對是第一代打女。她於80年代在嘉禾電影《師弟出馬》更把成龍踢到飛起。

早年她接受訪問提到跟成龍合作的點滴，她稱當時接拍《師弟出馬》時，自己剛與邵氏完約，正處於自由身狀態。她說︰「其實係好開心，因為可以拍到唔同公司嘅戲，仲要係同成龍拍。」她憶述當時收到成龍公司的邀請，問她有沒有興趣參演，對方更稱戲份不多，但是唯一女主角。

要求派北派武功 李麗麗指當時對方要求她打「北派」的功夫，她表示在邵氏拍的都是「南派」功夫，她亦很坦承向對方表示不會「北派」功夫，沒料到對方稱會教她，於是她便努力練習有關功夫。她稱「北派」的功夫很多轉圈動作，自己興幸會跳舞，加上有南派功夫底子，令她拍出來的感覺似模似樣。 拍功夫片好靚 當時她在片中需要用「裙底腳」打成龍，服裝是長長的裙，她坦言因為裙很長，每次練習又要想如何擺得漂亮，又要兼顧轉身時不會踩倒裙子，整個練功過程非常辛苦。然而，她認為拍武打片出來的動作，是很漂亮，很實在，所以辛苦也是值得。她稱不同影片的打法都有不同，時裝有時裝的打扮，而自己很多時都融合了南北派的功夫。 李麗麗打成龍逐格睇︰

後生打百幾下無問題 她形容成龍平易近人，是一位非常認真的演員和導演，無論大小事情都可以兼顧。她又指當年成龍很用心教她打功夫，而且又會很照顧演員，會給予大家有足夠的時間休息。她說︰「嗰個年代嘅動作片唔係話一個鏡頭兩三下，而係十幾下、廿幾下。如果NG十次，要打十下就係等如打一百下，體能真係好辛苦，但個陣後生，咪ok！」 形容成龍動作好危險 她又提到劉家良的作風是硬橋硬馬，而成龍同樣也是硬橋硬馬，但會多些花臣。她說︰「其實都係一樣都要硬橋硬馬基本功，只係觀眾個感受會唔同，但成龍好多動作都好危險，有時有啲動作我做唔到，要替身幫我做，都『嘩！』好驚，會有呢個感受。」