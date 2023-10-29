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娛樂
2023-10-29 16:26:25

李龍基偕未婚妻Chris睇李居明新戲 鏡頭後二人甜蜜舉動曝光

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李龍基昨日現身新光戲院，未婚妻Chris在鏡頭後等待他們影合照。

李居明師傅昨日率領龍貫天(旭哥)、陳鴻進、鄧美玲、陳咏儀等，於新光戲院為一連三場的粵劇《小平你好》舉行開鑼儀式。李龍基和未婚妻 Chris Wong 到場支持。Chris 更繪畫了一幅以新光劇院為主題的畫作送給李師傅留念，而她在IG也分享送畫給龍貫天的照片及《小平你好》台上花絮，照片見到陳鴻進反串的戴卓爾夫人。

Chris 留言說︰「有幸為香港八和會館第40屆新任理事會主席龍貫天MH繪贈油畫實屬榮幸！再一次欣賞李居明師傅的粵劇作品，依然期待已久，收穫滿滿！內容不作劇透，大家親臨新光戲院捧場欣賞！

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李居明想邀李龍基演粵劇

在開鑼拜神前，李居明師傅與李龍基一同接受訪問，李居明師傅指李隆基有好唱功，有意邀請他參與正在籌備的粵劇版《色，戒》，坦言有一個角色是非常適合對方演出，希望他能以友情價支持粵劇，基哥即時回應：「只講心，唔講金，我係非常支持粵劇，希望能夠有更加多人欣賞。」他更指Chris是因為看了李居明師傅作品才喜歡粵劇。

Chris挨實李龍基

在等待入場時，李龍基與Chris在新光戲院的大堂等候，雖然當時擠滿了人頗為混亂，但他們仍是靜靜地等待安排。期間在旁的友人拿出手機與基哥、Chris合照，Chris挨著基哥的膊頭，更舉出V字手勢，並未因為人多而表現拘謹。及後可以入場時，Chris向基哥表示先入場，之後基哥再尾隨女方身後步入劇院。在場有不少觀眾指李龍基的皮膚保養非常好，跟Chris看上去出奇地的合襯，又大讚Chris非常靚女。

 

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