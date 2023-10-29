李龍基偕未婚妻Chris睇李居明新戲 鏡頭後二人甜蜜舉動曝光

李居明師傅昨日率領龍貫天(旭哥)、陳鴻進、鄧美玲、陳咏儀等，於新光戲院為一連三場的粵劇《小平你好》舉行開鑼儀式。李龍基和未婚妻 Chris Wong 到場支持。Chris 更繪畫了一幅以新光劇院為主題的畫作送給李師傅留念，而她在IG也分享送畫給龍貫天的照片及《小平你好》台上花絮，照片見到陳鴻進反串的戴卓爾夫人。 Chris 留言說︰「有幸為香港八和會館第40屆新任理事會主席龍貫天MH繪贈油畫實屬榮幸！再一次欣賞李居明師傅的粵劇作品，依然期待已久，收穫滿滿！內容不作劇透，大家親臨新光戲院捧場欣賞！」

李居明想邀李龍基演粵劇 在開鑼拜神前，李居明師傅與李龍基一同接受訪問，李居明師傅指李隆基有好唱功，有意邀請他參與正在籌備的粵劇版《色，戒》，坦言有一個角色是非常適合對方演出，希望他能以友情價支持粵劇，基哥即時回應：「只講心，唔講金，我係非常支持粵劇，希望能夠有更加多人欣賞。」他更指Chris是因為看了李居明師傅作品才喜歡粵劇。