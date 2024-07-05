李龍基出軌Chris致離婚分身家　呻窮信未婚妻真心：食硬佢

李龍基同未婚妻王青霞Chris嘅忘年戀呢一年成為話題，基哥被指將名下物業轉晒名俾Chris，令網民擔心基哥被人呃。後來Chris被揭虛報學歷等負面新聞，更因逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等被起訴。
上月Chris被判入獄25個月，李龍基老淚縱橫揚言等愛人出獄就結婚，但Chris判刑當晚，基哥就出席飯局，甚至透露有女性埋身話可以做佢女友，情況大逆轉，唔少「基迷」大讚基哥識玩。
好清楚我畀啲物業前妻
早前李龍基為網台節目《葳言大意》做嘉賓接受訪問，提到傳媒話佢有7層樓揸手，佢澄清自己並非如外界估計咁富貴，直認係因為Chris而喺2019年同前妻離婚：「我係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚，覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢。」
被問到有冇諗過Chris係為名利先同佢一齊，李龍基坦言初相識時有咁諗過：「然後我唔想搞散個家庭，分開咗段時間，後嚟重逢就乾柴烈火重新喺埋一齊。我2018年喺美國重遇Chris，佢係好清楚我畀啲物業前妻，只係有少少現金積蓄傍身」。
Chris寫過超過122封信俾佢
雖然未婚妻備受千夫所指，但李龍基好肯定愛人唔會變心。「我可以寫包單佢一定唔會變心，因為喺環境之下，唔可以令佢變心。佢喺香港無人無物得我一個，我食硬佢。」對愛人有信心，但對自己呢？李龍基就話要好努力。「因為呢個真係花花世界，不過喺呢個時刻我亦都可以寫包單我唔會變，但老實講，呢個世界冇人可以講係絕對。」
提到同Chris牆內牆外分隔嘅日子，基哥話有律師本來只係預計未婚妻要入獄一年，現時刑期為25個月，對佢哋嘅打擊都好大，但基哥似乎睇得好淡。「唔緊要喇，一年好快過，忍一下喇。佢忍時我又忍，不過當然我嘅忍更加需要努力」。李龍基透露Chris被扣押至今至少寫過超過122封信俾佢，佢亦有回信，但基哥依然冇將愛人入獄睇得太沉重。「諗深一層唔係咩大不了，只不過喺裡面多咗時間去自我去檢討修正。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈