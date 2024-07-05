李龍基出軌Chris致離婚分身家　呻窮信未婚妻真心：食硬佢

李龍基同未婚妻王青霞Chris嘅忘年戀呢一年成為話題，基哥被指將名下物業轉晒名俾Chris，令網民擔心基哥被人呃。後來Chris被揭虛報學歷等負面新聞，更因逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等被起訴。

上月Chris被判入獄25個月，李龍基老淚縱橫揚言等愛人出獄就結婚，但Chris判刑當晚，基哥就出席飯局，甚至透露有女性埋身話可以做佢女友，情況大逆轉，唔少「基迷」大讚基哥識玩。

好清楚我畀啲物業前妻

早前李龍基為網台節目《葳言大意》做嘉賓接受訪問，提到傳媒話佢有7層樓揸手，佢澄清自己並非如外界估計咁富貴，直認係因為Chris而喺2019年同前妻離婚：「我係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚，覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢。」

被問到有冇諗過Chris係為名利先同佢一齊，李龍基坦言初相識時有咁諗過：「然後我唔想搞散個家庭，分開咗段時間，後嚟重逢就乾柴烈火重新喺埋一齊。我2018年喺美國重遇Chris，佢係好清楚我畀啲物業前妻，只係有少少現金積蓄傍身」。